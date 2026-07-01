Pensii iulie 2026: data la care vin banii prin Poșta Română și când intră pensiile pe card. Anunț pentru milioane de pensionari

Pensionarii din România trebuie să știe când își primesc pensiile în luna iulie 2026. Plata se face diferit pentru cei care primesc banii prin Poșta Română față de cei care au optat pentru virarea pensiei pe card.

În fiecare lună, milioane de pensionari așteaptă momentul în care își primesc drepturile bănești. În iulie 2026, calendarul de plată urmează procedurile obișnuite: pensiile sunt distribuite la domiciliu de poștași pentru beneficiarii care au ales această variantă, iar cei care primesc banii în cont bancar îi vor avea virați electronic.

Când se dau pensiile prin Poșta Română în iulie 2026

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română vor primi banii direct la domiciliu, prin intermediul factorului poștal.

Distribuirea pensiilor începe conform calendarului stabilit pentru luna iulie, iar plata se desfășoară pe parcursul mai multor zile, deoarece numărul beneficiarilor este foarte mare.

În cazul în care pensionarul nu este găsit acasă, acesta trebuie să urmeze procedura comunicată de Poșta Română pentru recuperarea sumei.

Când intră pensiile pe card în iulie 2026

Cei care au ales plata pensiei prin cont bancar vor primi banii prin virament.

În luna iulie 2026, pensiile pe card sunt programate să intre în jurul datei de 13 iulie, în funcție de procesarea transferurilor bancare.

Sumele pot apărea la ore diferite, în funcție de banca unde este deschis contul. Unii pensionari pot vedea banii imediat după efectuarea viramentului, în timp ce pentru alții poate exista un mic decalaj.

De ce unii pensionari primesc banii mai devreme?

Diferența apare din cauza metodei de plată. Viramentul bancar este realizat electronic, în timp ce plata prin poștă presupune pregătirea documentelor și distribuirea fizică a banilor către fiecare beneficiar.

Astfel, pensionarii care primesc pensia pe card nu trebuie să aștepte vizita poștașului, iar cei care primesc pensia prin Poșta Română trebuie să țină cont de traseul de distribuire.

Ce fac pensionarii dacă pensia nu a ajuns?

Dacă pensia nu este primită la data obișnuită, beneficiarii sunt sfătuiți să verifice mai întâi:

– situația contului bancar, dacă primesc banii pe card;

– oficiul poștal de care aparțin, dacă primesc pensia acasă;

– casa teritorială de pensii, dacă problema persistă.

Plata pensiilor pentru luna iulie 2026 se face atât prin Poșta Română, cât și prin cont bancar, iar data exactă depinde de metoda aleasă de fiecare pensionar.

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