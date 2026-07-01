FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor
Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor
Locuitorii municipiului Aiud pot circula, începând de astăzi, cu noile autobuze electrice. Anunțul a fost făcut de Primăria Aiud printr-o postare pe o rețea de socializare.
Administrația locală a anunțat că transportul public local este asigurat, de miercuri, atât cu autobuzele electrice, cât și cu autobuzele din flota proprie a operatorului.
Un bilet pentru o călătorie costă 4 lei, iar în această etapă poate fi achiziționat direct de la șoferii autobuzelor.
,,Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud!
Transportul public local va fi asigurat atât cu noile autobuze electrice, cât și cu autobuze din flota proprie a operatorului, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a serviciului de transport.
Prețul unui bilet pentru o călătorie este de 4 lei. Biletele se pot achiziționa momentan de la șoferii din autobuze.
Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon: 0753065905”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Aiud.
Programul complet al curselor
Traseu nr. 1: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA
Program Luni – Vineri
AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 09:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 10:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 11:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 12:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 13:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 14:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 15:30
Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 17:30
Direcția: MĂGINA – AIUDUL DE SUS – AIUD
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 06:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ (elevi) | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 08:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 10:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 11:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 12:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 13:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 14:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 15:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 16:00
Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 18:00
Program Sâmbătă
Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA
Sâmbătă | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 07:30
Sâmbătă | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 11:30
Direcția: MĂGINA – AIUDUL DE SUS – AIUD
Sâmbătă | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 08:00
Sâmbătă | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 12:00
Traseu nr. 1.1: AIUD – AIUDUL DE SUS
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS
Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 06:30
Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 07:00
Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 08:30
Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 16:30
Direcția: AIUDUL DE SUS – AIUD
Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 06:25
Luni-vineri | AIUD II – GARA (elevi) | Ora plecării: 07:00
Luni-vineri | AIUD II – GARA (elevi) | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 09:00
Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 17:00
Program Sâmbătă
Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS
Sâmbătă | GARA – AIUD II | Ora plecării: 09:30
Direcția: AIUDUL DE SUS – AIUD
Sâmbătă | AIUD II – GARA | Ora plecării: 10:00
Traseu nr. 2: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 06:30
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 10:00
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 12:10
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 13:30
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 14:30
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 16:15
Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 17:30
Direcția: SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 06:00
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:00
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 08:00
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 10:40
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 12:40
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 14:00
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 15:00
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 17:00
Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 18:00
Program Sâmbătă
Direcția: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI
Sâmbătă | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 08:00
Sâmbătă | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 12:00
Direcția: SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD
Sâmbătă | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 08:30
Sâmbătă | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 12:30
Traseu nr. 3: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)
- Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD | Ora plecării: 07:00
- Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD | Ora plecării: 14:10
Direcția: CIUMBRUD (spre Băgău) – AIUD
- Luni-vineri | CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 07:15
- Luni-vineri | CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 14:25
Traseu nr. 4: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS
- Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 06:20
- Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 08:00
- Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 12:30
- Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 14:30
- Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 16:10
- Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 17:30
Direcția: GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 05:40
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD elevi | Ora plecării: 07:00
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:40
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:40
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD elevi | Ora plecării: 15:00
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 16:30
- Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 18:00
Program Sâmbătă
Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS
- Sâmbătă | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 07:30
- Sâmbătă | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 13:00
Direcția: GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD
- Sâmbătă | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:00
- Sâmbătă | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:30
Traseu nr. 5: AIUD – GÂRBOVA DE JOS
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS
Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS | Ora plecării: 12:30
Direcția: GÂRBOVA DE JOS – AIUD
Luni-vineri | GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:00
Luni-vineri | GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:00
Traseu nr. 6: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA
Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 06:30
Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA (elevi) | Ora plecării: 14:10
Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 16:10
Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 17:30
Direcția: PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD
Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 05:50
Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:15
Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 08:00
Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 14:30
Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 16:30
Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 18:00
Program Sâmbătă
Direcția: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA
Sâmbătă | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 07:30
Sâmbătă | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 12:30
Direcția: PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD
Sâmbătă | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 08:00
Sâmbătă | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 13:00
Traseu nr. 7: str. ȘTEFAN CEL MARE – HEPAT
Program Luni – Vineri
Direcția: str. ȘTEFAN CEL MARE – HEPAT
Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – HEPAT (elevi) | Ora plecării: 07:20
Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – HEPAT (elevi) | Ora plecării: 13:10
Direcția: HEPAT – str. ȘTEFAN CEL MARE – AIUD
Luni-vineri | HEPAT – AIUD (CENTRU) (elevi) | Ora plecării: 07:35
Luni-vineri | HEPAT – AIUD (CENTRU) (elevi) | Ora plecării: 13:20
Traseu nr. 8: str. GHEORGHE DOJA
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – GHEORGHE DOJA
Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – GHEORGHE DOJA | Ora plecării: 07:40
Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – GHEORGHE DOJA | Ora plecării: 13:25
Direcția: GHEORGHE DOJA – AIUD
Luni-vineri | GHEORGHE DOJA – AIUD (CENTRU) | Ora plecării: 07:45
Luni-vineri | GHEORGHE DOJA – AIUD (CENTRU) | Ora plecării: 13:30
Traseu nr. 9: AIUD – HOTAR
Program Luni – Vineri
Direcția: AIUD – HOTAR
Luni-vineri | AIUD (PIAȚA) – HOTAR – Poligon (elevi) | Ora plecării: 07:30
Luni-vineri | AIUD (PIAȚA) – HOTAR – Poligon (elevi) | Ora plecării: 12:30
Direcția: HOTAR – AIUD
Luni-vineri | Poligon – HOTAR – AIUD (PIAȚA) (elevi) | Ora plecării: 07:40
Luni-vineri | Poligon – HOTAR – AIUD (PIAȚA) (elevi) | Ora plecării: 12:40
Traseu nr. 10: GARĂ – KAUFLAND
Program Luni – Sâmbătă
Direcția: GARĂ – KAUFLAND
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 06:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 09:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 11:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 14:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 16:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 18:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 20:30
Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 22:30
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