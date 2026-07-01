Curier Județean

FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

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Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor

Locuitorii municipiului Aiud pot circula, începând de astăzi, cu noile autobuze electrice. Anunțul a fost făcut de Primăria Aiud printr-o postare pe o rețea de socializare.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Administrația locală a anunțat că transportul public local este asigurat, de miercuri, atât cu autobuzele electrice, cât și cu autobuzele din flota proprie a operatorului. 

Un bilet pentru o călătorie costă 4 lei, iar în această etapă poate fi achiziționat direct de la șoferii autobuzelor.

,,Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud! 

Transportul public local va fi asigurat atât cu noile autobuze electrice, cât și cu autobuze din flota proprie a operatorului, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a serviciului de transport.

Prețul unui bilet pentru o călătorie este de 4 lei. Biletele se pot achiziționa momentan de la șoferii din autobuze. 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon: 0753065905”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Aiud. 

Programul complet al curselor

Traseu nr. 1: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

Program Luni – Vineri

 AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 09:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 10:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 11:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 12:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 13:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 14:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 15:30

  • Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 17:30

Direcția: MĂGINA – AIUDUL DE SUS – AIUD

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 06:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ (elevi) | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 08:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 10:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 11:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 12:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 13:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 14:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 15:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 16:00

  • Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

  • Sâmbătă | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 07:30

  • Sâmbătă | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 11:30

Direcția: MĂGINA – AIUDUL DE SUS – AIUD

  • Sâmbătă | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 08:00

  • Sâmbătă | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 12:00

Traseu nr. 1.1: AIUD – AIUDUL DE SUS

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS

  • Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 06:30

  • Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 07:00

  • Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 08:30

  • Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 16:30

Direcția: AIUDUL DE SUS – AIUD

  • Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 06:25

  • Luni-vineri | AIUD II – GARA (elevi) | Ora plecării: 07:00

  • Luni-vineri | AIUD II – GARA (elevi) | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 09:00

  • Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 17:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS

  • Sâmbătă | GARA – AIUD II | Ora plecării: 09:30

Direcția: AIUDUL DE SUS – AIUD

  • Sâmbătă | AIUD II – GARA | Ora plecării: 10:00

Traseu nr. 2: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 06:30

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 10:00

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 12:10

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 13:30

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 14:30

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 16:15

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 17:30

Direcția: SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 06:00

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:00

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 08:00

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 10:40

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 12:40

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 14:00

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 15:00

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 17:00

  • Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI

  • Sâmbătă | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 08:00

  • Sâmbătă | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 12:00

Direcția: SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD

  • Sâmbătă | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 08:30

  • Sâmbătă | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 12:30

Traseu nr. 3: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)

  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD | Ora plecării: 07:00
  • Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD | Ora plecării: 14:10

Direcția: CIUMBRUD (spre Băgău) – AIUD

  • Luni-vineri | CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 07:15
  • Luni-vineri | CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 14:25

Traseu nr. 4: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS

  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 06:20
  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 08:00
  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 12:30
  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 14:30
  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 16:10
  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 17:30

Direcția: GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD

  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 05:40
  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD elevi | Ora plecării: 07:00
  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:40
  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:40
  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD elevi | Ora plecării: 15:00
  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 16:30
  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS

  • Sâmbătă | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 07:30
  • Sâmbătă | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 13:00

Direcția: GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD

  • Sâmbătă | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:00
  • Sâmbătă | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:30

Traseu nr. 5: AIUD – GÂRBOVA DE JOS

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS

  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS | Ora plecării: 12:30

Direcția: GÂRBOVA DE JOS – AIUD

  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:00

  • Luni-vineri | GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:00

Traseu nr. 6: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA

  • Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 06:30

  • Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA (elevi) | Ora plecării: 14:10

  • Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 16:10

  • Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 17:30

Direcția: PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD

  • Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 05:50

  • Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:15

  • Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 08:00

  • Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 14:30

  • Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 16:30

  • Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA

  • Sâmbătă | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 07:30

  • Sâmbătă | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 12:30

Direcția: PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD

  • Sâmbătă | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 08:00

  • Sâmbătă | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 13:00

Traseu nr. 7: str. ȘTEFAN CEL MARE – HEPAT

Program Luni – Vineri

Direcția: str. ȘTEFAN CEL MARE – HEPAT

  • Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – HEPAT (elevi) | Ora plecării: 07:20

  • Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – HEPAT (elevi) | Ora plecării: 13:10

Direcția: HEPAT – str. ȘTEFAN CEL MARE – AIUD

  • Luni-vineri | HEPAT – AIUD (CENTRU) (elevi) | Ora plecării: 07:35

  • Luni-vineri | HEPAT – AIUD (CENTRU) (elevi) | Ora plecării: 13:20

Traseu nr. 8: str. GHEORGHE DOJA

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GHEORGHE DOJA

  • Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – GHEORGHE DOJA | Ora plecării: 07:40

  • Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – GHEORGHE DOJA | Ora plecării: 13:25

Direcția: GHEORGHE DOJA – AIUD

  • Luni-vineri | GHEORGHE DOJA – AIUD (CENTRU) | Ora plecării: 07:45

  • Luni-vineri | GHEORGHE DOJA – AIUD (CENTRU) | Ora plecării: 13:30

Traseu nr. 9: AIUD – HOTAR

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – HOTAR

  • Luni-vineri | AIUD (PIAȚA) – HOTAR – Poligon (elevi) | Ora plecării: 07:30

  • Luni-vineri | AIUD (PIAȚA) – HOTAR – Poligon (elevi) | Ora plecării: 12:30

Direcția: HOTAR – AIUD

  • Luni-vineri | Poligon – HOTAR – AIUD (PIAȚA) (elevi) | Ora plecării: 07:40

  • Luni-vineri | Poligon – HOTAR – AIUD (PIAȚA) (elevi) | Ora plecării: 12:40

Traseu nr. 10: GARĂ – KAUFLAND

Program Luni – Sâmbătă

Direcția: GARĂ – KAUFLAND

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 06:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 09:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 11:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 14:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 16:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 18:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 20:30

  • Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 22:30

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