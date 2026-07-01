FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor

Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor

Locuitorii municipiului Aiud pot circula, începând de astăzi, cu noile autobuze electrice. Anunțul a fost făcut de Primăria Aiud printr-o postare pe o rețea de socializare.

Administrația locală a anunțat că transportul public local este asigurat, de miercuri, atât cu autobuzele electrice, cât și cu autobuzele din flota proprie a operatorului.

Un bilet pentru o călătorie costă 4 lei, iar în această etapă poate fi achiziționat direct de la șoferii autobuzelor.

,,Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud!

Transportul public local va fi asigurat atât cu noile autobuze electrice, cât și cu autobuze din flota proprie a operatorului, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a serviciului de transport.

Prețul unui bilet pentru o călătorie este de 4 lei. Biletele se pot achiziționa momentan de la șoferii din autobuze.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon: 0753065905”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Aiud.

Programul complet al curselor

Traseu nr. 1: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

Program Luni – Vineri

AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 09:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 10:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 11:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 12:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 13:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA (elevi) | Ora plecării: 14:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 15:30

Luni-vineri | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 17:30

Direcția: MĂGINA – AIUDUL DE SUS – AIUD

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 06:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ (elevi) | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 08:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 10:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 11:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 12:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 13:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 14:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 15:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 16:00

Luni-vineri | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

Sâmbătă | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 07:30

Sâmbătă | GARĂ – AIUD II – MĂGINA | Ora plecării: 11:30

Direcția: MĂGINA – AIUDUL DE SUS – AIUD

Sâmbătă | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 08:00

Sâmbătă | MĂGINA – AIUD II – GARĂ | Ora plecării: 12:00

Traseu nr. 1.1: AIUD – AIUDUL DE SUS

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS

Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 06:30

Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 07:00

Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 08:30

Luni-vineri | GARA – AIUD II | Ora plecării: 16:30

Direcția: AIUDUL DE SUS – AIUD

Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 06:25

Luni-vineri | AIUD II – GARA (elevi) | Ora plecării: 07:00

Luni-vineri | AIUD II – GARA (elevi) | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 09:00

Luni-vineri | AIUD II – GARA | Ora plecării: 17:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – AIUDUL DE SUS

Sâmbătă | GARA – AIUD II | Ora plecării: 09:30

Direcția: AIUDUL DE SUS – AIUD

Sâmbătă | AIUD II – GARA | Ora plecării: 10:00

Traseu nr. 2: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 06:30

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 10:00

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 12:10

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 13:30

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI (elevi) | Ora plecării: 14:30

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 16:15

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 17:30

Direcția: SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 06:00

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:00

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 08:00

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 10:40

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 12:40

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD (elevi) | Ora plecării: 14:00

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 15:00

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 17:00

Luni-vineri | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI

Sâmbătă | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 08:00

Sâmbătă | AIUD – CIUMBRUD – SÂNCRAI | Ora plecării: 12:00

Direcția: SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD

Sâmbătă | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 08:30

Sâmbătă | SÂNCRAI – CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 12:30

Traseu nr. 3: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD | Ora plecării: 07:00

Luni-vineri | AIUD – CIUMBRUD | Ora plecării: 14:10

Direcția: CIUMBRUD (spre Băgău) – AIUD

Luni-vineri | CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 07:15

Luni-vineri | CIUMBRUD – AIUD | Ora plecării: 14:25

Traseu nr. 4: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 06:20

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 08:00

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 12:30

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 14:30

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 16:10

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 17:30

Direcția: GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 05:40

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD elevi | Ora plecării: 07:00

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:40

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:40

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD elevi | Ora plecării: 15:00

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 16:30

Luni-vineri | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS

Sâmbătă | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 07:30

Sâmbătă | AIUD – GÂRBOVA DE JOS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS | Ora plecării: 13:00

Direcția: GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD

Sâmbătă | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:00

Sâmbătă | GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:30

Traseu nr. 5: AIUD – GÂRBOVA DE JOS

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GÂRBOVA DE JOS

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | AIUD – GÂRBOVA DE JOS | Ora plecării: 12:30

Direcția: GÂRBOVA DE JOS – AIUD

Luni-vineri | GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 08:00

Luni-vineri | GÂRBOVA DE JOS – AIUD | Ora plecării: 13:00

Traseu nr. 6: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA

Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 06:30

Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA (elevi) | Ora plecării: 14:10

Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 16:10

Luni-vineri | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 17:30

Direcția: PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD

Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 05:50

Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD (elevi) | Ora plecării: 07:15

Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 08:00

Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 14:30

Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 16:30

Luni-vineri | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 18:00

Program Sâmbătă

Direcția: AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA

Sâmbătă | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 07:30

Sâmbătă | AIUD – GÂMBAȘ – PĂGIDA | Ora plecării: 12:30

Direcția: PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD

Sâmbătă | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 08:00

Sâmbătă | PĂGIDA – GÂMBAȘ – AIUD | Ora plecării: 13:00

Traseu nr. 7: str. ȘTEFAN CEL MARE – HEPAT

Program Luni – Vineri

Direcția: str. ȘTEFAN CEL MARE – HEPAT

Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – HEPAT (elevi) | Ora plecării: 07:20

Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – HEPAT (elevi) | Ora plecării: 13:10

Direcția: HEPAT – str. ȘTEFAN CEL MARE – AIUD

Luni-vineri | HEPAT – AIUD (CENTRU) (elevi) | Ora plecării: 07:35

Luni-vineri | HEPAT – AIUD (CENTRU) (elevi) | Ora plecării: 13:20

Traseu nr. 8: str. GHEORGHE DOJA

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – GHEORGHE DOJA

Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – GHEORGHE DOJA | Ora plecării: 07:40

Luni-vineri | AIUD (CENTRU) – GHEORGHE DOJA | Ora plecării: 13:25

Direcția: GHEORGHE DOJA – AIUD

Luni-vineri | GHEORGHE DOJA – AIUD (CENTRU) | Ora plecării: 07:45

Luni-vineri | GHEORGHE DOJA – AIUD (CENTRU) | Ora plecării: 13:30

Traseu nr. 9: AIUD – HOTAR

Program Luni – Vineri

Direcția: AIUD – HOTAR

Luni-vineri | AIUD (PIAȚA) – HOTAR – Poligon (elevi) | Ora plecării: 07:30

Luni-vineri | AIUD (PIAȚA) – HOTAR – Poligon (elevi) | Ora plecării: 12:30

Direcția: HOTAR – AIUD

Luni-vineri | Poligon – HOTAR – AIUD (PIAȚA) (elevi) | Ora plecării: 07:40

Luni-vineri | Poligon – HOTAR – AIUD (PIAȚA) (elevi) | Ora plecării: 12:40

Traseu nr. 10: GARĂ – KAUFLAND

Program Luni – Sâmbătă

Direcția: GARĂ – KAUFLAND

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 06:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 09:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 11:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 14:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 16:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 18:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 20:30

Luni-Sâmbătă | Gara – Kaufland | Ora plecării: 22:30

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