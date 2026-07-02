Cum se poate obține certificatul de integritate comportamentală: Este necesar la angajarea în anumite domenii care presupun lucrul cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile
Cum se poate obține certificatul de integritate comportamentală: Este necesar la angajarea în anumite domenii care presupun lucrul cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile
Începând cu 1 iulie 2026, certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat și obținut și în format electronic, prin intermediul portalului hub.mai.gov.ro, a anunțat miercuri Poliția Română.
Serviciul este disponibil, în această primă etapă, pentru cetățenii români care nu figurează în Registrul național automatizat privind persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
Noul serviciu digital a fost dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române, în cadrul proiectului „MAI DIGITAL”.
Certificatul este emis în format electronic și poartă semnătură electronică calificată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014, având aceeași valoare juridică precum documentul eliberat în format fizic.
Potrivit Poliției Române, după stabilizarea soluției informatice, serviciul va fi extins astfel încât și persoanele înscrise în Registru să poată obține documentul în format electronic, prin fluxuri operaționale dedicate.
Registrul național automatizat a fost instituit prin Legea nr. 118/2019, cu scopul de a preveni și combate infracțiunile de natură sexuală, exploatarea persoanelor și infracțiunile comise asupra minorilor, precum și pentru reducerea riscului de recidivă. Acesta este operațional din anul 2021.
Certificatul de integritate comportamentală este obligatoriu la angajarea sau desfășurarea activităților de voluntariat în domenii care implică interacțiunea directă cu copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile, precum și în activități care presupun examinarea fizică ori evaluarea psihologică a unei persoane.
Instituțiile și organizațiile din învățământ, sănătate, protecție socială, sport și alte domenii similare au obligația de a solicita acest certificat persoanelor cu care încheie raporturi de muncă sau de voluntariat. De asemenea, cu acordul persoanei vizate, acestea pot solicita și o copie din Registru, în condiții similare obținerii extrasului de pe cazierul judiciar.
Conform datelor Poliției Române, în anul 2025 au fost eliberate 313.863 de certificate de integritate comportamentală și 90.987 de copii de pe Registru.
foto – cu rol ilustrativ
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