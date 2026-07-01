FOTO | David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește: „Răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!”
David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește: „Răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!”
David Lupșan și Darius Ianoș sunt doi elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește.
„Îi felicităm din suflet pe cei doi elevi care au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională 2026:
Lupșan David – performanță de excepție: singura notă de 10 la Matematică, din județ!
Ianoș Darius – nota 10 la Limba și literatura română!
Aceste performanțe deosebite sunt răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!
Felicitări, dragi elevi, pentru rezultatele extraordinare! Felicitări profesorilor care v-au îndrumat cu dăruire și părinților care v-au fost mereu alături!
Suntem mândri că faceți parte din familia școlii noastre și vă dorim să pășiți cu încredere spre noi succese și împliniri!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiaș” Alba Iulia într-un mesaj postat în mediul online.
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