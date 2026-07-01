Curier Județean

Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română

Ioana Oprean

Publicat

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Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română

Elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” di Alba Iulia au obținut rezultate foarte frumoase la Evaluarea Națională 2026 și promovabilitate 100%. Un elev a obținut a treia medie pe județ, iar o tânără a luat 10 curat la Limba și literatura română.

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Ministerul Educației a publicat ieri, 30 iunie, rezultatele Evaluării Naționale 2026, cu o zi mai devreme decât data prevăzută în calendarul oficial.

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Cu multă bucurie, felicităm absolvenții clasei a VIII-a ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia pentru rezultatele remarcabile obținute!

Promovabilitate: 100%

Rezultatele elevilor noștri vorbesc de la sine:

-59 de medii cuprinse între 8,50 și 10
-41 de medii peste 9,00
-18 medii între 8,50 și 8,99

Un rezultat care reflectă munca, perseverența și seriozitatea elevilor, sprijinul familiilor și dedicarea cadrelor didactice care i-au îndrumat pe parcursul anilor din primar și gimnaziu.

O felicităm pe Carina Marian, care a obținut nota 10 la Limba și literatura română, o performanță deosebită!

Îl felicităm, de asemenea, pe Andrei Răchieriu, care a obținut a treia medie pe județ, un rezultat care ne onorează!

Dragi elevi, suntem mândri de voi! Vă dorim mult succes în etapa următoare a parcursului vostru educațional și vă încurajăm să vă urmați visurile cu aceeași determinare!
Felicitări tuturor și mult succes la admiterea la liceu!

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