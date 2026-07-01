Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română
Elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” di Alba Iulia au obținut rezultate foarte frumoase la Evaluarea Națională 2026 și promovabilitate 100%. Un elev a obținut a treia medie pe județ, iar o tânără a luat 10 curat la Limba și literatura română.
Ministerul Educației a publicat ieri, 30 iunie, rezultatele Evaluării Naționale 2026, cu o zi mai devreme decât data prevăzută în calendarul oficial.
Citește și: FOTO | Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026
Cu multă bucurie, felicităm absolvenții clasei a VIII-a ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia pentru rezultatele remarcabile obținute!
Promovabilitate: 100%
Rezultatele elevilor noștri vorbesc de la sine:
-59 de medii cuprinse între 8,50 și 10
-41 de medii peste 9,00
-18 medii între 8,50 și 8,99
Un rezultat care reflectă munca, perseverența și seriozitatea elevilor, sprijinul familiilor și dedicarea cadrelor didactice care i-au îndrumat pe parcursul anilor din primar și gimnaziu.
O felicităm pe Carina Marian, care a obținut nota 10 la Limba și literatura română, o performanță deosebită!
Îl felicităm, de asemenea, pe Andrei Răchieriu, care a obținut a treia medie pe județ, un rezultat care ne onorează!
Dragi elevi, suntem mândri de voi! Vă dorim mult succes în etapa următoare a parcursului vostru educațional și vă încurajăm să vă urmați visurile cu aceeași determinare!
Felicitări tuturor și mult succes la admiterea la liceu!
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor
Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor Locuitorii municipiului Aiud pot circula, începând de astăzi, cu noile autobuze electrice. Anunțul a fost făcut de Primăria Aiud printr-o postare pe o rețea de socializare. Administrația locală a anunțat că transportul public local este asigurat, […]
FOTO | Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe
Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat la Tabăra de instruire de vară în județul Brașov. Liceenii militari s-au familiarizat astfel cu […]
FOTO | Nesimțire fără margini într-o comună din Alba: Sac de gunoi, aruncat dintr-un BMW, pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Primar: ,,Este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul”
Nesimțire fără margini într-o comună din Alba: Sac de gunoi, aruncat dintr-un BMW, pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Primar: ,,Este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul” Proprietarul unei mașini înmatriculate în Alba a dat dovadă de nesimțire maximă, când și-a aruncat gunoiul direct din autoturism pe DJ 141 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul premier Florin Cîțu: ,,Economia României a fost distrusă. Cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu face un pas în spate”
Fostul premier Florin Cîțu: ,,Economia României a fost distrusă. Cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu...
Ilie Bolojan despre organizarea de alegeri anticipate: ,,PNL nu se va opune, dacă se ajunge în această situație”
Ilie Bolojan despre organizarea de alegeri anticipate: ,,PNL nu se va opune, dacă se ajunge în această situație” Președintele PNL,...
Știrea Zilei
Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei
Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei În...
VIDEO | „Mica Veneție” în Alba Iulia după o ploaie torențială. Localnic: „De accea vor să facă pasaj la stadion, să se scurgă apa!”
„Mica Veneție” în Alba Iulia după o ploaie torențială. Localnic: „De accea vor să facă pasaj la stadion, să se...
Curier Județean
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ....
FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor
Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor Locuitorii...
Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Opinii Comentarii
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...