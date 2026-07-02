Ştirea zilei

UPDATE FOTO | Accident rutier grav la Ocna Mureș. Trei persoane, transportate de urgență la spital. Un singur autoturism implicat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

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Accident rutier grav la Ocna Mureș. Două persoane, posibil încarcerate. Un singur autoturism implicat

Un accident rutier grav a avut loc la Ocna Mureș, ieșire spre Fărău, joi, 2 iunie 2026. Din primele informații, două persoane ar fi încarcerate, conștiente după un eveniment rutier în care a fost implicat un singur autoturism.

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Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la un accident rutier produs in loc. Ocna Mures, iesire spre Fărău. 

În accident ar fi implicat un autoturism, posibil 2 persoane încarcerate, conștiente.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 2 ambulanțe SAJ și SVSU Ocna Mureș.

UPDATE IPJ Alba: 

Traficul rutier este îngreunat pe strada Lungă, pe raza orașului Ocna Mureș, la ieșirea din localitatea Fărău, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, ar fi vorba despre un autoturism care ar fi ieșit în afara părții carosabile. Două persoane ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

UPDATE ISU Alba 2:

Până la sosirea pompierilor militari, cele 2 persoane blocate în autoturism au fost extrase de către echipajul medical din cadrul SAJ Alba.

Ca urmare a accidentului, au fost asistate medical 3 persoane, ulterior fiind transportate la spital, conștiente, cooperante.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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