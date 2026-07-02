Angajări masive în Armata Română 2026: Aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist sunt disponibile, un record pentru ultimul deceniu. Condiţii şi criterii de recrutare
Angajări masive în Armata Română 2026: Aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist sunt disponibile, un record pentru ultimul deceniu. Condiţii şi criterii de recrutare
Ministerul Apărării Naționale a lansat cel mai amplu proces de recrutare din ultimul deceniu. Sunt scoase la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara.
Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care subliniază că obiectivele privind modernizarea armatei și reîmprospătarea resursei umane sunt în grafic.
„Armata Româna face angajări. Aproape 7 mii de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnica de ultima generație tocmai s-a derulat in mai puțin de un an si tocmai a fost semnat, iar din 07 septembrie, 6763 de noi colegi care vor fi declarați admiși in cele 38 de județe unde se fac recrutări, vor începe serviciul”, spune Radu Miruță într-o postare pe Facebook.
Selecția a început deja, iar locurile sunt distribuite pe județe. Cei interesați se pot prezenta direct la Centrul Militar Zonal din județul de domiciliu sau pot consulta platforma oficială: recrutaremapn.ro.
Criteriile sunt accesibile:
Vârsta: 18–45 de ani
Studii: minimum 10 clase
Experiență: nu este necesară pregătire militară sau studii superioare
Instituția subliniază că cei selectați beneficiază de salariu stabil încă din prima zi, asistență medicală și o carieră considerată sigură și respectată.
Ministerul Apărării încurajează tinerii și persoanele care își doresc stabilitate profesională să se înscrie, în contextul extinderii capacității operaționale a Armatei Române.
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