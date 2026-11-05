Înmatriculările de autoturisme noi în cădere liberă: Au scăzut cu 26,4% în trimestrul III din 2026. Date INS

Înmatriculările de autoturisme noi în România au înregistrat o scădere de 26,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, înmatriculările de mopede și motociclete au crescut cu 20,4%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

În același interval de referință, înmatriculările de autobuze și microbuze s-au diminuat cu 44,7%.

Pe ansamblu, înmatriculările de vehicule rutiere destinate transportului pasagerilor au crescut cu 9,8% la mopede și motociclete, dar au scăzut în cazul autobuzelor și microbuzelor (-37,3%0, și al autoturismelor (-19,8%), conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor a fost înregistrată creștere la categoria autotractoare (+0,5%), respectiv scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) – cu 10,5% și la remorci și semiremorci – cu 0,6%

De asemenea, înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au consemnat creșteri la categoria remorci și semiremorci cu 0,3%, dar și scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) – cu 5,9%, și la autotractoare (-0,3%).

Față de trimestrul II 2026, în trimestrul III al aceluiași an, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 3,1% la vehiculele pentru transportul pasagerilor și cu 3% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului al treilea din anul curent, în proporție de 67,5%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, și în proporție de 9,2%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 31,3%; pentru categoria autobuze și microbuze cele mai multe vehicule (23,6%) au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede și motociclete, cele mai multe vehicule (23%) au fost clasificate în norma Euro 5.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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