VIDEO | Accident pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un TIR condus de un bărbat din Alba s-a răsturnat în apropiere de ieșirea de Miercurea Sibiului. Trafic blocat pe un sens
Accident pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un TIR condus de un bărbat din Alba s-a răsturnat în apropiere de ieșirea de Miercurea Sibiului. Trafic blocat pe un sens
Un accident rutier a avut loc joi dimineața pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Traficul este blocat pe un sens de mers.
Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin de urgență la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 278, în apropierea localității Miercurea Sibiului.
Sensul Sibiu-Sebeș este complet blocat, iar pe sensul Sebeș-Sibiu se circulă restricționat.
ISU Sibiu a intervenit de urgență pe autostrada A1, la km 278, la un accident rutier.
La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.
Un bărbat care a suferit multiple contuzii și a fost transportat la UPU Sibiu, conștient.
UPDATE IPJ: Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe A1, la km 278, având direcția de deplasare Sebeș-Sibiu, un bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în județul Alba, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă.
Bărbatul a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.
Traficul rutier pe sensul Sibiu–Sebeș este în continuare blocat, iar pe sensul Sebeș–Sibiu se circulă îngreunat.
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