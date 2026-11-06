Salariul minim în 2027: BNS propune trei variante de calcul, între 4.583 și 4.793 de lei
Salariul minim în 2027: BNS propune trei variante de calcul, între 4.583 și 4.793 de lei
Blocul Național Sindical (BNS) propune trei scenarii pentru stabilirea salariului minim brut pe economie în 2027, valorile fiind cuprinse între 4.583 și 4.793 de lei, în funcție de formula de calcul aplicată.
Varianta susținută de BNS presupune includerea în calcul a pierderii puterii de cumpărare din anul precedent, astfel încât majorarea salariului minim să țină cont nu doar de inflație și productivitatea muncii, ci și de efectele scumpirilor asupra veniturilor angajaților. În acest scenariu, salariul minim ar urma să ajungă la 4.652 de lei.
Celelalte două variante propuse de sindicate vizează aplicarea formulei actuale de indexare, în funcție de inflație și productivitatea muncii, situație în care salariul minim ar ajunge la 4.583 de lei, respectiv stabilirea acestuia la 50% din câștigul salarial mediu brut, ceea ce ar însemna 4.702 lei.
BNS susține că mecanismul de stabilire a salariului minim trebuie să protejeze puterea de cumpărare și să asigure venituri decente pentru angajații din România.
În paralel, ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, au fost avansate și propuneri privind modificarea fiscalității salariale.
Printre acestea se numără transferarea unor contribuții de la angajat la angajator, dar și reducerea taxelor aplicate salariilor, măsuri care ar putea duce la creșterea veniturilor nete ale salariaților și, în același timp, la diminuarea costurilor suportate de companii.
Ministrul a precizat că toate variantele vor fi analizate în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde urmează să fie discutat nivelul salariului minim pentru anul viitor.
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