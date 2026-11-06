Ce riscă în mod real proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație: Precizări oficiale
Ce riscă în mod real proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație: Precizări oficiale
Proprietarii apartamentelor care și-au închis balcoanele fără autorizație de construire primesc o clarificare importantă din partea Ministerului Dezvoltării. Un ordin emis la 5 noiembrie 2026 schimbă perspectiva asupra aplicării noului Cod al urbanismului: simpla închidere a balconului nu transformă un bloc construit legal într-o construcție ilegală și nu justifică dublarea impozitului pe întregul apartament.
Subiectul a provocat neliniște în rândul proprietarilor de locuințe, după intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 privind aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC). Interpretările inițiale ale noilor prevederi au ridicat întrebări despre eventuale sancțiuni, costuri de intrare în legalitate și obligații fiscale pentru cei care au montat tâmplărie la balcoane fără autorizație.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a intervenit prin Ordinul nr. 1.389 din 5 noiembrie 2026, care aprobă instrucțiuni de aplicare a prevederilor legale. Mesajul instituției este unul categoric: nu orice intervenție neautorizată asupra unui apartament trebuie tratată ca și cum întreaga clădire ar fi fost construită ilegal.
Ce prevede concret ordinul Ministerului Dezvoltării
Documentul clarifică mai multe aspecte care au generat confuzie:
1. Nu se dublează impozitul pe apartament
Majorarea cu 100% a impozitului, prevăzută de noul Cod al urbanismului pentru anumite construcții neautorizate, nu se aplică automat apartamentelor din blocuri construite legal doar pentru că proprietarii au închis balcoanele.
Ministerul face o distincție esențială între o clădire ridicată ilegal și o clădire autorizată, asupra căreia s-au executat ulterior lucrări punctuale.
Instituția consideră disproporționată aplicarea unui impozit dublu pentru un apartament de 70–80 de metri pătrați din cauza închiderii unui balcon de numai 3–4 metri pătrați.
2. Proprietarii nu au termen-limită până în august 2027
Una dintre cele mai importante precizări privește posibilitatea intrării în legalitate.
Închiderea balcoanelor și logiilor la clădirile de locuit multietajate este încadrată la lucrări de importanță redusă, potrivit articolului 301 alineatul (2) din Legea nr. 169/2026.
Prin urmare, proprietarii pot solicita autorizație de regularizare oricând, fără să fie condiționați de termenul tranzitoriu de un an, care expiră la 25 august 2027.
Există însă o excepție importantă: lucrările de extindere pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la parter.
3. Taxele nu vor fi de zece ori mai mari
Ministerul clarifică și una dintre temerile majore ale proprietarilor: aplicarea unor taxe suplimentare de zece ori mai mari.
Aceste majorări vizează exclusiv situațiile încadrate în regimul tranzitoriu prevăzut de articolul 301 alineatele (7) și (8), nu închiderea obișnuită a balcoanelor, încadrată la alineatul (2).
Pentru regularizarea balcoanelor se aplică taxele standard de autorizare.
4. Amenzile și prescripția de trei ani
Instrucțiunile ministerului fac referire și la termenul general de prescripție de trei ani pentru răspunderea contravențională, calculat de la finalizarea lucrării.
Astfel, potrivit interpretării prezentate de minister, pentru balcoanele închise cu mai mult de trei ani în urmă dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris.
Este important de reținut că data finalizării lucrării trebuie să poată fi susținută prin dovezi, iar prescripția contravențională nu trebuie confundată cu intrarea automată în legalitate a lucrării.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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