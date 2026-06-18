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PENSII 2026 | Sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici din România: Când se virează sumele

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici din România: Când se virează sumele

Pensionarii din România cu venituri reduse primesc și în 2026 un ajutor financiar din partea statului, menit să compenseze creșterea costurilor de trai și să sprijine categoriile vulnerabile. Măsura se adresează persoanelor cu pensii de până la 3.000 de lei lunar.

Conform deciziilor adoptate de Guvern, sprijinul se acordă automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri, și este împărțit în două tranșe egale. Prima plată a fost efectuată în luna mai 2026, iar a doua este programată pentru decembrie 2026. Sumele vor fi primite odată cu pensia, fie prin poștă, fie prin transfer bancar.

Citește și: PENSII 2026 | Bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici din România: Când intră sumele

Cine beneficiază și care sunt sumele acordate

Valoarea ajutorului diferă în funcție de nivelul pensiei:

  • Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei primesc în total 1.000 de lei, câte 500 de lei în fiecare tranșă;
  • Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei în total, respectiv câte 400 de lei la fiecare plată;
  • Pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei în total, adică 300 de lei per tranșă.

Plata se face automat, fără demersuri din partea beneficiarilor

Sumele sunt acordate din oficiu prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, fără proceduri suplimentare din partea pensionarilor. Măsura se aplică atât beneficiarilor din sistemul public de pensii, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă se încadrează în pragul de venit stabilit.

Se estimează că aproximativ 2,8 milioane de pensionari vor beneficia de acest sprijin în 2026.

A doua tranșă, programată pentru decembrie 2026

Următoarea plată a acestui ajutor financiar este prevăzută pentru decembrie 2026, când pensionarii eligibili vor primi a doua jumătate din suma totală stabilită.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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