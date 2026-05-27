PENSII 2026 | Cât va costa un an de vechime la pensie, începând cu 1 iulie. Majorarea salariului minim va crește prețul
Românii care își cumpără vechime pentru pensie vor scoate mai mulți bani din buzunar de la 1 iulie 2026. Decizia Guvernului de a majora salariul minim brut la 4.325 de lei crește automat și valoarea contribuțiilor lunare pentru contractele de asigurare socială, transmite Digi24.
În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.
Guvernul a aprobat Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 4.325 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2026, față de 4.050 lei cât este în prezent.
Cât va costa un an de vechime de la 1 iulie 2026
„Costul cumpărării vechimii în sistemul public de pensii va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul contractelor este de 25% din venitul asigurat, iar nivelul minim al acesteia este raportat la salariul minim brut pe țară.
Astfel, după intrarea în vigoare a noii valori, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei, (rotunjit la 1.082 lei) față de aproximativ 1.013 lei în prezent. În consecință, costul unui an de stagiu de cotizare cumpărat prin contract de asigurare socială va crește la 12.975 de lei, sumă rezultată din aplicarea cotei de 25% la salariul minim brut de 4.325 de lei pentru o perioadă de 12 luni.
Cuantumul contribuției este actualizat ori de câte ori salariul minim brut pe economie este modificat, deoarece baza minimă de calcul este legată direct de acest indicator.”, a precizat directorul Casei de Pensii din București, pentru sursa menționată.
