PENSII 2026 | Pensiile din luna iulie ar putea veni mai devreme: Schimbarea care afectează toți pensionarii

Pensiile din luna iulie 2026 ar putea veni mai devreme: Schimbarea care afectează toți pensionarii

Luna iulie 2026 ar putea aduce o veste bună pentru pensionarii care își primesc veniturile pe card, întrucât plata pensiilor ar putea fi efectuată mai devreme decât termenul obișnuit.

În mod normal, pensiile virate în conturile bancare ajung la beneficiari în jurul datei de 12 a fiecărei luni. Totuși, din cauza modului în care sunt așezate zilele lucrătoare în calendar, există posibilitatea ca banii să fie transferați încă din data de 10 iulie 2026.

Disponibilitatea efectivă a sumelor depinde însă de timpul de procesare al fiecărei bănci, astfel că pot apărea mici diferențe de câteva ore sau chiar o zi.

Pensionarii care aleg să își primească banii prin intermediul Poștei Române nu vor fi afectați de această modificare. Distribuirea pensiilor în numerar va continua după calendarul obișnuit, între începutul lunii și data de 15 iulie, în funcție de programul și traseele stabilite de fiecare oficiu poștal.

O altă temă de interes pentru milioane de seniori rămâne contribuția la asigurările sociale de sănătate aplicată pensiilor mai mari. În prezent, contribuția de 10% pentru CASS se calculează exclusiv pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

Astfel, un pensionar care încasează 4.000 de lei lunar plătește 100 de lei CASS, în timp ce pentru o pensie de 5.000 de lei reținerea ajunge la 200 de lei. Deși în spațiul public există discuții privind eliminarea acestei contribuții pentru toate categoriile de pensionari, până la adoptarea unor eventuale modificări legislative, regulile actuale rămân în vigoare.

Pentru pensionari, luna iulie 2026 aduce așadar două aspecte importante: posibilitatea încasării mai rapide a pensiei pe card și menținerea actualului sistem de calcul al contribuției la sănătate pentru veniturile care depășesc plafonul stabilit de lege.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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