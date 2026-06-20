PENSII 2026 | Pensiile din luna iulie ar putea veni mai devreme: Schimbarea care afectează toți pensionarii
Pensiile din luna iulie 2026 ar putea veni mai devreme: Schimbarea care afectează toți pensionarii
Luna iulie 2026 ar putea aduce o veste bună pentru pensionarii care își primesc veniturile pe card, întrucât plata pensiilor ar putea fi efectuată mai devreme decât termenul obișnuit.
În mod normal, pensiile virate în conturile bancare ajung la beneficiari în jurul datei de 12 a fiecărei luni. Totuși, din cauza modului în care sunt așezate zilele lucrătoare în calendar, există posibilitatea ca banii să fie transferați încă din data de 10 iulie 2026.
Disponibilitatea efectivă a sumelor depinde însă de timpul de procesare al fiecărei bănci, astfel că pot apărea mici diferențe de câteva ore sau chiar o zi.
Citește și: PENSII 2026 | Sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici din România: Când se virează sumele
Pensionarii care aleg să își primească banii prin intermediul Poștei Române nu vor fi afectați de această modificare. Distribuirea pensiilor în numerar va continua după calendarul obișnuit, între începutul lunii și data de 15 iulie, în funcție de programul și traseele stabilite de fiecare oficiu poștal.
O altă temă de interes pentru milioane de seniori rămâne contribuția la asigurările sociale de sănătate aplicată pensiilor mai mari. În prezent, contribuția de 10% pentru CASS se calculează exclusiv pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.
Astfel, un pensionar care încasează 4.000 de lei lunar plătește 100 de lei CASS, în timp ce pentru o pensie de 5.000 de lei reținerea ajunge la 200 de lei. Deși în spațiul public există discuții privind eliminarea acestei contribuții pentru toate categoriile de pensionari, până la adoptarea unor eventuale modificări legislative, regulile actuale rămân în vigoare.
Pentru pensionari, luna iulie 2026 aduce așadar două aspecte importante: posibilitatea încasării mai rapide a pensiei pe card și menținerea actualului sistem de calcul al contribuției la sănătate pentru veniturile care depășesc plafonul stabilit de lege.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sectorul energetic al României, captiv în „paradigma” importurilor de resurse energetice critice. Asociație: „Exportăm electricitate ieftină, importăm dependență energetică scumpă”
Sectorul energetic al României, captiv în „paradigma” importurilor de resurse energetice critice. Asociație: „Exportăm electricitate ieftină, importăm dependență energetică scumpă” Datele statistice publicate de INS pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 conturează o evoluție aparent contradictorie a sistemului energetic din România. În timp ce anumite segmente înregistrează creșteri importante, altele indică scăderi sau […]
Adrian Veștea spune „pas” candidaturii pentru șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”
Adrian Veștea spune „pas” candidaturii pentru șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid” Premierul desemnat a anunțat, în seara zilei de vineri, 19 iunie 2026, că nu va mai candida pentru președinția PNL la Congresul Extraordinar de duminică, 21 iunie 2026. „Nu voi gira printr-o […]
Adrian Veștea: „Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere”. Care este poziția liberalilor din Alba
Adrian Veștea: „Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere”. Care este poziția liberalilor din Alba Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a acuzat vineri, 19 iunie 2026 că modificarea Statutului partidului urmărește „o concentrare de putere” în jurul lui Ilie Bolojan și ar avea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Pensiile din luna iulie ar putea veni mai devreme: Schimbarea care afectează toți pensionarii
Pensiile din luna iulie 2026 ar putea veni mai devreme: Schimbarea care afectează toți pensionarii Luna iulie 2026 ar putea...
Sectorul energetic al României, captiv în „paradigma” importurilor de resurse energetice critice. Asociație: „Exportăm electricitate ieftină, importăm dependență energetică scumpă”
Sectorul energetic al României, captiv în „paradigma” importurilor de resurse energetice critice. Asociație: „Exportăm electricitate ieftină, importăm dependență energetică scumpă”...
Știrea Zilei
Cum vor să facă autoritățile județene din Alba vizibilă Transapuseana de pe Autostrada Sebeș-Turda
Cum vor să facă autoritățile județene din Alba vizibilă Transapuseana de pe Autostrada Sebeș-Turda Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri...
FOTO | Nepoata regretatului fotbalist albaiulian Iani Mitracu, campioana Ligii Elitelor U15 la fotbal feminin cu „U” Olimpia Cluj: Ayana Kone a purtat numărul 19 pe tricou într-o zi de 19 iunie 2026 de grație
Nepoata regretatului fotbalist albaiulian Iani Mitracu, campioana Ligii Elitelor U15 la fotbal feminin cu „U” Olimpia Cluj: Ayana Kone a...
Curier Județean
Mașina-polițist care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea în Alba Iulia a ajuns la Poliția Locală
Mașina-polițist care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea în Alba Iulia a ajuns la Poliția Locală Sistemul complex al...
FOTO | Licee sportive din Europa, reunite sub umbrela Erasmus + la Sebeș: „Gazdă a sportului, culturii și prieteniei”
Licee sportive din Europa, reunite sub umbrela Erasmus + la Sebeș: „Gazdă a sportului, culturii și prieteniei” În perioada 14-19...
Politică Administrație
FOTO | Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”
Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”...
FOTO | SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum”
SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de lucrări „Capacități de producție a energiei electrice la SEAU Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...