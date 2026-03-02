Actualitate

Pensii 2026 | Pensia neîncasată în caz de deces a pensionarului. Cine o poate solicita? Actele necesare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

De

După moartea unui pensionar, eventualele drepturi bănești rămase neachitate nu dispar, însă nu sunt acordate automat moștenitorilor.

Pentru a recupera aceste sume, membrii familiei trebuie să depună o cerere și să prezinte documentele prevăzute de lege, urmând o procedură stabilită de autorități.

Pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul, dar și eventualele restanțe sau diferențe rezultate din recalculări, pot fi solicitate de familie. Totuși, aceste sume nu intră automat în masa succesorală și nu sunt virate fără o cerere prealabilă, potrivit Playtech.

Conform reglementărilor în vigoare, primii îndreptățiți să solicite pensia neîncasată sunt soții supraviețuitori. În lipsa acestora sau dacă nu formulează cerere, dreptul revine copiilor, iar ulterior părinților persoanei decedate.

În situația în care plata este cerută de alți moștenitori, este necesar și certificatul de moștenitor. Este important de știut că dreptul de a solicita aceste sume nu este nelimitat în timp.

Documente necesare

Pentru a recupera banii, solicitantul trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii de care aparținea pensionarul decedat. Procedura presupune depunerea unei cereri, însoțită de mai multe documente justificative.

Printre actele necesare se numără cererea întocmită conform normelor în vigoare, certificatul de deces în original și copie, precum și actul de identitate al solicitantului, tot în original și copie. De asemenea, sunt necesare acte de stare civilă din care să rezulte calitatea de soț, soție sau gradul de rudenie cu persoana decedată, mai notează sursa citată.

În cazul în care solicitarea este făcută de moștenitori care nu sunt rude de grad apropiat, trebuie depus și certificatul de moștenitor, în original și copie. Fără aceste documente, casa teritorială de pensii nu poate efectua plata sumelor restante.

