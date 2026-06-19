PENSII 2026 | Suma necesară pentru cumpărarea vechimii urmează să crească. Motivul

Suma necesară pentru cumpărarea vechimii urmează să crească

Persoanele care doresc să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor plăti sume mai mari începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării costurilor aferente acestei proceduri, potrivit evz.ro

Creșterea salariului minim brut pe economie va influența direct valoarea contribuției necesare pentru cumpărarea vechimii în muncă. Potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP), suma care trebuie achitată pentru completarea anilor lipsă de contribuție este calculată în raport cu salariul minim brut.

Odată cu majorarea acestuia, costul pentru un an de stagiu de cotizare va crește. Astfel, dacă în prezent un an de vechime poate fi achiziționat pentru aproximativ 12.150 de lei, după 1 iulie suma necesară se va apropia de 13.000 de lei.

Diferența este de aproape 800 de lei pentru fiecare an cumpărat. Măsura îi vizează pe cei care nu au acumulat numărul necesar de ani de contribuție pentru a îndeplini condițiile de pensionare. Legea permite completarea retroactivă a stagiului de cotizare pentru o perioadă de maximum șase ani.

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