ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Comunei Poșaga, cu sediul în localitatea Poșaga de Jos, nr. 186, comuna Poșaga, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă de asistent medical comunitar, studii liceale, studii postliceale în domeniu, vechime minim un an în domeniu, vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 și Legii nr. 141/2025, după cum urmează:

Denumirea postului: Asistent medical comunitar

Numărul posturilor: 1 post temporar vacant cu normă întreagă

Nivelul postului: Funcție contractuală de execuție

Compartiment/structură: Compartiment asistență socială

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi; 40 ore/săptămână

Perioada: determinată (până la revenirea titularului pe funcție)

Condiții specifice:

– studii liceale absolvite cu diplomă, studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă;

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;

– vechime în specialitate: un an vechime;

– adeverință de participare la concurs/exemen, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R;

– disponibilitate program flexibil și deplasare în teren;

– cunoștințe operare calculator: nivel minim

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

1. Publicarea anunțului 25.06.2026

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Poșaga, cu sediul în Poșaga de Jos, nr. 186, jud. Alba: 02.07.2026, ora 16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 03.07.2026, ora 12.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 03.07.2026, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 06.07.2026, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 07.07.2026, ora 15.00

7. Susţinerea probei scrise: 10.07.2026, ora 09.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise: 10.07.2026, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise: 13.07.2026, ora 14.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 14.07.2026, ora 14.00

11. Interviu: 15.07.2026, ora 09.00

12. Afişarea rezultatului probei de interviu: 15.07.2026, ora 12.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de interviu: 16.07.2026, ora 12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba de interviu: 17.07.2026, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului: 17.07.2026, ora 15.30

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Poșaga, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Urs Maricica, telefon 0761.359.080.

*Unitatea Militară 02539 Alba Iulia organizează concurs pentru 1 post de execuție de personal civil contractual de Analist debutant, în Biroul planificare și gestiune candidați, prevăzut cu studii superioare pe perioadă nedeterminată, cu program normal și normă întreagă.

Principalele cerințe ale postului sunt:

– instalarea, întreținerea și administrarea sistemelor informatice, imprimantelor și echipamentelor IT&C și de rețea;

– instalarea, întreținerea și administrarea instrumentelor informatice software;

– administrarea licențelor software;

– administrarea serviciilor de rețea;

– administrarea securității sistemelor informatice și a rețelei;

– asigurarea suportului pentru utilizatorii sistemelor informatice;

– cunoştinţe aprofundate de specialitate:

– în administrarea sistemelor de operare și a serviciilor de rețea din familia WINDOWS, Windows server, Linux;

– în domeniul rețelelor de comunicații (administrare, configurare, instalare echipamente hardware), a tehnologiilor de rețea și securității rețelelor (CISCO) ;

– în administrarea site-urilor web (PHP, HTML, MYSQL) ;

– în instalarea și administrarea echipamentelor hardware (stații de lucru, imprimante, echipamente periferice, echipamente IT&C) ;

– în utilizarea aplicațiilor Microsoft Office.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct. 3 lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 din Hotărârea nr. 1336 din 28.10.2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

1. Absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă, în domeniul informatică;

2. Obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;

3. Fără vechime în muncă şi în specialitatea studiilor;

4. Cunoștiinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiții foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a pachetului MICROSOFT OFFICE şi a altor aplicații specifice;

5. Stare de sănătate: apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

7. Capacitate de comunicare şi relaţionare;

8. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

9. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

10. Abilitatea de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 25.06-08.07.2026, ora 14.00. Dosarele de concurs se pot depune zilnic, în intervalul orar 08.00-15.00, cu excepția ultimei zile, 03.07.2025, când termenul de depunere este ora 14.00.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 09.07.2026, ora 14.00, U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 10.07.2026, până la ora 13.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează în data de 13.07.2026, ora 13.00, la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisă: se desfășoară la U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, în data de 14.07.2026, intervalul orar 10.00-13.00; Prezentarea la sediul unității se face la ora 09.15.

Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 14.07.2026, ora 15.00, la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro;

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba până la data de 15.07.2026, până la ora 13.00, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor;

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 16.07.2026, ora 15.00, la U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro.

2. Interviul: se desfășoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 17.07.2026, intervalul orar 09.00-13.00;

Prezentarea la sediul unității se face la ora 08.15.

Rezultatul la interviu se afișează în data de 17.07.2026, ora 16.00 la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro;

Eventualele contestații privind rezultatul probei de interviu se depun la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 20.07.2026, până la ora 13.00, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor;

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 21.07.2026, ora 15.00 la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba și pe pagina de internet www.defense.ro, în data de 22.07.2026, ora 12.00.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați precum și rezultatele soluționării contestațiilor se realizează folosind codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat (primit la înscriere pe bază de semnătură).

NOTE:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final nu se contestă.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare.

Detalii spuplimentare telefon/fax: 0258830601, email: [email protected].

*Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi:

1. Un post de FIZIOKINETOTERAPEUT debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistență medicală- Cod COR 226401

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Medicină, Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare;

– certificat de membru al Colegiului Fiziokinetoterapeuților;

– autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

– asigurare de răspundere profesională (malpraxis);

– vechime în specialitatea studiilor necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

2. Un post de ASISTENT PERSONAL DE ÎNGRIJIRE, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală – Cod COR 532905

Condiţii specifice de participare:

– studii: gimnaziale/medii;

– certificat de calificare Asistent personal de îngrijire/ certificate de calificare infirmieră organizate de furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de asistent personal de îngrijire/ de infirmieră organizate de furnizor autorizat de formare profesională;

– vechime în specialitatea necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă practică şi interviu.

3. Un post de REFERENT DE SPECIALITATE, gradul IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 242204

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe Informatică, Științe Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, Științe economice, Ştiinţe administrative-Administraţie publică;

– studii de perfecționare în domeniul sistemelor electronice inteligente avansate organizate de un furnizor autorizat/acreditat;

– vechime în specialitatea studiilor de bază necesară: minimum 7 ani.

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

– 06 IULIE 2026, inclusiv, ora 15:00- termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs;

– 14 IULIE 2026, ora 10:00 – proba scrisă;

– 14 IULIE 2026, ora 12:00 – proba practică;

– 17 IULIE 2026, ora 10:00 – proba interviului.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, între orele 08:00 – 16:00, respectiv până în data de 06 IULIE 2026, inclusiv, ora 15:00, la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

Locul desfășurării concursului: sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60 şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Alba Iulia: www.apulum.ro, secţiunea “Locuri de muncă”, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

Bibliografia si tematica stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Giurgiu Georgiana Loredana, inspector de specialitate, tel. 0258834315.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea gastroenterologie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului gastroenterologie din Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Blaj.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diplomă de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea gastroenterologie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea gastroenterologie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Compartimentul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist gastroenterologie:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected]: 22.06.2026

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.07.2026 Ora 15,00

Data selecției dosarelor: 15.07.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin: 15.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor: 16.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor: 17.07.2026 Ora 15,00

Data probei scrise: 20.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă: 20.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise: 21.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă: 22.07.2026 Ora 15,00

Data probei clinice/practice: 23.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică: 23.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice: 24.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică: 27.07.2027 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale: 28.07.2026 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea postului de Director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile specifice sunt următoarele:

În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director medical, candidatul trebuie să fie:

1. absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

2. confirmaţi medic specialist sau medic primar;

3. cu vechime de minimum 5 ani în specialitate;

Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre www.spitalblaj.ro – Anunțuri – Carieră sau la Compartiment R.U.N.O.S., str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 16 telefon telefon 0258710941, int. 197.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului: 22.06.2026

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.07.2026 Ora 15,00

Data selecției dosarelor: 16.07.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor: 16.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor: 17.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor: 20.07.2026 Ora 15,00

Data probei scrise: 23.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă: 23.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise: 24.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă: 28.07.2026 Ora 15,00

Data susținere proiect de specialitate și interviu de selecție: 29.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la susținere proiect de specialitate și interviul de selecție: 29.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul susținerii proiectului de specialitate: 30.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la susținere proiect de specialitate: 03.08.2027 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale: 03.08.2026 Ora 15,00

*Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, cu sediul în Aiud, str. Ecaterina Varga nr.6, organizează concurs pentru ocuparea postului de Referent de specialitate gradul I.

Compartiment: Evaluare și statistică medicală

Nivelul postului – de execuție

Numarul posturilor – 1 post vacant

– normă întreagă

– durata nedeterminată

– nivel studii: superioare (S)

Condițiile specifice necesare participării la concurs:

• Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licentă în specialitatea Stiinte economice/Informatică.

• Vechime: 6 ani si 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

• Certificat/atestat/diplomă competențe digitale nivel mediu sau avansat.

• Diplomă sau adeverință care atestă absolvirea unui curs de statistică medicală, în termen de 3 luni de la data încheierii contractului individual de muncă.

Concursul constă în următoarele etape succesive: selectia dosarelor, proba scrisă si interviu.

Condiții de desfășurare a concursului:

1. Perioada de depunere dosare de înscriere: 22.06.2026 – 03.07.2026 ora 15,00

2. Data limită pentru depunerea dosarelor: 03.07.2026 ora 15,00

3. Data si ora organizării probei scrise: 13.07.2026 ora 11,00

4. Data si ora organizării probei interviu: 17.07.2026 ora 11,00

Orice relații suplimentare precum si formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziția candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, sau telefon 0258861302, int 120, persoană de contact Costan Dana.

Formularul de înscriere va fi disponibil si pe site-ul unitătii www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea postului de Director financiar contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile specifice sunt următoarele:

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre www.spitalblaj.ro sau la Compartiment R.U.N.O.S., str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 16 telefon telefon 0258710941, int. 197.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului: 22.06.2026

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.07.2026 Ora 15,00

Data selecției dosarelor: 15.07.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor: 15.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor: 16.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor: 20.07.2026 Ora 15,00

Data probei scrise: 21.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă: 21.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise: 22.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă: 24.07.2026 Ora 15,00

Data susținere proiect de specialitate și interviu de selecție: 28.07.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la susținere proiect de specialitate și interviul de selecție: 28.07.2026 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul susținerii proiectului de specialitate: 29.07.2026 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la susținere proiect de specialitate: 31.07.2027 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale: 31.07.2026 Ora 15,00

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE