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FOTO | Campionatul Mondial de Fotbal 2026: S-au stabilit „16”-imile de finală. Insulele Capului Verde, una dintre uriașele surprize din istoria turneelor finale

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

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Campionatul Mondial de Fotbal 2026: S-au stabilit „16”-imile de finală. Insulele Capului Verde, una dintre uriașele surprize din istoria turneelor finale

Reprezentativa Insulelor Capului Verde, din postura de debutantă la turneele finale, a furnizat una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale, calificându-se în „16”-imile de finală ale Campionatului Mondial 2026.

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„Rechinii albaștrii” au trimis acasă Uruguay, dubla campioană mondială, și au parte de un duel de vis, cu Argentina lui Leo, actuala deținătoare a trofeului suprem! La calificarea istorică a contribuit și Joao Paolo (FCSB), iar Superliga se mândrește și cu Jovo Lukic („U” Cluj), marcator pentru Bosnia și Herlegovina, fosta adversară a „tricolorilor”, care a acces, în premieră în faza eliminatorie (dispută cu SUA, țara gazdă).

Fericire maximă și pentru RD Congo, africanii calificați pentru prima oară în istorie în fazele eliminatorii la Cupa Mondială (ultima participare, în 1974, sub numele de Zair, când au pierdut cele 3 partide). În schimb, dramatism pentru Iran, neînvinsă, dar eliminată în ultimele secunde, după ce Austria a egalat, salvator, Algeria (3-3)!

În faza grupelor (72 de partide), ne-am delectat cu legendarii Lionei Messi (cel mai bun marcator din istoria Mondalelor, cu 19 reușite), Cristiano Ronaldo (a înscris la 6 ediții!) sau portarul mexican Guillermo Ochoa (retras după 6 participări)! Dar mai avem și pasionanta cursă pentru trofeul de golgheter între Messi (Argentina) – 6 goluri, Mbappe și Dembele (Franța), Haaland (Norvegia), Vinicius Jr (Brazilia) – câte 4 sau Kane (Anglia, devenit golgheterul all-time al Albionului) – 3 goluri.

Programul „16”-imilor de finală: *duminică, 28 iunie 2026: Africa de Sud – Canada (ora 22.00): *luni, 29 iunie 2026: Japonia – Brazilia (ora 20.00), Germania – Paraguay (ora 23.30); *marți, 30 iunie 2026: Olanda – Maroc (ora 4.00) – un prim șoc, Coasta de Fildeș – Norvegia (ora 20.00); *miercuri, 1 iulie 2026: Franța – Suedia (ora 0.00), Mexic – Ecuador (ora 4.00), Anglia – RD Congo (ora 19.00), Belgia – Senegal (ora 23.00); *joi, 2 iulie 2026: SUA – Bosnia și Herțegovina (ora 3.00), Spania – Austria (ora 22.00); *vineri, 3 iulie 2026: Portugalia – Croația (ora 2.00) – un alt șoc, Elveția – Algeria (ora 6.00), Australia – Egipt (ora 21.00); *sâmbătă, 4 iulie 2026: Argentina – Capul Verde (ora 1.00), Columbia – Ghana (ora 4.30).

După șocurile Olanda – Maroc și Portugalia – Croația, marele duel din optimi ar fi Germania – Franța, asta dacă nu-și vor face loc alte surprize!

foto – cu rol ilustrativ

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