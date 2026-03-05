PENSII 2026 | Cumulul pensiei din România cu cea din străinătate: Condiții esențiale pentru a beneficia. Ce spune legea

Pentru românii care au ales să lucreze în afara granițelor țării și pentru care una dintre cele mai mari preocupări este legată de viitorul lor financiar, mai exact dacă vor putea primi pensie din ambele părți, răspunsul este DA. Legislația actuală nu doar că permite acest lucru, dar a fost creată special pentru a proteja drepturile celor care au contribuit la sistemele de asigurări sociale din mai multe state.

Cadrul legal: Ce spune Legea 360/2023 și Regulamentele Europene

Baza legală pentru românii care doresc să își cumuleze perioadele de cotizare se regăsește în noua lege a pensiilor, respectiv Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Aceasta se completează cu legislația europeană, mai exact Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Conform Articolelor 98-99 din Legea 360/2023, perioadele de asigurare realizate în alte țări se cumulează cu cele din România pentru deschiderea dreptului la pensie. Mai exact, dacă ai lucrat 10 ani în România și 15 ani în Italia, perioadele tale se adună pentru a îndeplini stagiul minim de cotizare (care în România este de 15 ani), chiar dacă în fiecare țară separat nu ai fi avut suficienți ani.

Articolul 98 din Legea nr. 360/2023 stipulează clar că, în cazul persoanelor care au lucrat în state cu care România aplică instrumente juridice internaționale (Regulamentele Europene sau acorduri bilaterale), la stabilirea dreptului la pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în acele state, prin totalizarea lor cu perioadele realizate în România.

Articolul 99 completează procedura, menționând că prestațiile se calculează conform principiului pro rata temporis, adică fiecare stat plătește proporțional cu perioada de cotizare realizată pe teritoriul său.

Principiul „Pro Rata Temporis”: Cum se calculează banii?

Este foarte important de înțeles că, deși perioadele se cumulează pentru a avea dreptul la pensie, fiecare stat plătește doar pentru anii în care ai contribuit acolo. Acest sistem se numește pro rata temporis.

-România va calcula o pensie proporțională cu cei 10 ani lucrați aici.

-Italia (sau orice alt stat membru UE/SEE) va calcula o pensie pentru cei 15 ani lucrați pe teritoriul său.

-La final, beneficiarul va primi două pensii distincte, virate direct în contul bancar, indiferent unde locuiește la momentul pensionării.

Condiții esențiale pentru cumulul pensiei

Pentru a beneficia de acest drept, trebuie să aveți în vedere câteva reguli de aur:

-Vârsta de pensionare

Fiecare țară are propria vârstă de pensionare. Dacă în România te poți pensiona la 65 de ani, dar în Germania vârsta este de 67 de ani, vei primi pensia din România la 65 de ani, urmând ca după doi ani să începi să încasezi și partea din Germania.

-Exportul prestațiilor

Conform legii, pensia se „exportă”. Asta înseamnă că, dacă decizi să te retragi la bătrânețe în România, statul străin este obligat să îți trimită pensia în țară.

-Cererea unică

Nu trebuie să depui dosare separate în fiecare țară. Conform normelor europene, cererea de pensionare se depune la instituția de asigurări sociale din țara de reședință. Dacă locuiești în România, depui dosarul la Casa Județeană de Pensii, iar aceștia vor contacta autoritățile străine pentru a procesa cumulul.

Documente necesare și Certificatul de Viață

Pentru ca procesul să fie corect și să eviți suspendarea plăților, trebuie să furnizezi documente care să ateste perioadele lucrate (contracte, extrase de cont de asigurări sociale, codul de asigurare din țara respectivă).

De asemenea, o noutate introdusă de Legea 360/2023 este obligativitatea trimiterii Certificatului de Viață de două ori pe an (până la 31 martie și 30 septembrie) pentru românii din diaspora care primesc pensie din țară. Acest document confirmă că beneficiarul este în viață și previne plățile necuvenite.

Indiferent că ai lucrat în Spania, Franța sau Marea Britanie (unde există acorduri post-Brexit), legea îți protejează munca. Este esențial să păstrezi toate documentele de angajare din străinătate pentru a facilita comunicarea între instituții.

