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PENSII 2026 | Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris?

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris?

Pilonul II de pensii reprezintă o componentă importantă a sistemului de pensii din România, prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat.

Participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele care au intrat pe piața muncii până la vârsta de 35 de ani și opțională pentru cele cu vârsta între 35 și 45 de ani, în condițiile prevăzute de lege.

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Este important să știi:

  • la ce fond de pensii administrat privat ești înscris;
  • cine îți administrează contribuțiile;
  • cum poți verifica valoarea activului acumulat în contul tău;
  • cum poți obține informații despre situația contului tău individual.

Dacă nu ai ales un fond de pensii administrat privat în termenul prevăzut de lege, repartizarea se realizează automat, conform procedurilor legale aplicabile.

Verificarea fondului de pensii administrat privat la care ești participant se poate realiza online, prin intermediul aplicației puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), utilizând datele personale solicitate de sistem.

Informarea corectă este primul pas pentru a înțelege modul în care contribuțiile tale de astăzi contribuie la siguranța financiară de mâine, precizează Casa Județeană de Pensii Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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