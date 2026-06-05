Actualitate

VIDEO | Secţiunea Tigveni – Curtea de Argeş de pe Autostrada 1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu 6 luni mai devreme

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Secţiunea Tigveni – Curtea de Argeş de pe Autostrada 1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu 6 luni mai devreme

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat, joi, 4 iunie 2026 că secţiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeş) de pe Autostrada A1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu aproximativ şase luni mai devreme faţă de termenul contractual.

Conform contractului, termenul de finalizare a lucrărilor este februarie 2027.

„Pe cei 9,86 km ai acestui șantier, antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat cu 435 de muncitori și 150 de utilaje.

În prezent, se execută următoarele lucrări:

• așternere pământ vegetal pe taluz,

• așternere fundații de balast și mixturi asfaltice pe terasamente,

• la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic, rosturi de dilatație și se așterne mixtură asfaltică,

• se montează elementele iluminatului rutier și ITS.

La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalații mecanice și electrice.

La sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea mixturii asfaltice.

În scurt timp, antreprenorul va începe programul de pregătire a personalului CNAIR SA pentru monitorizarea, întreținerea și intervenția la tunelul Momaia, care va beneficia de cele mai moderne sisteme pentru siguranța traficului (sisteme de detectare și de evacuare a fumului și a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de dezastre, camere de monitorizare a traficului rutier).

Dacă se va menține ritmul de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).

Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a scris Cristian Pistol într-un mesaj publicat în mediul online.

foto: captură video Facebook / Cristian Pistol – CNAIR

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

5 iunie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 5 iunie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, urmează o lună mai caldă decât în mod obișnuit în România.  *Săptămâna […]

Citește mai mult

Actualitate

UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

5 iunie 2026

De

UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026 Republica Moldova face un nou pas decisiv spre integrarea europeană. După luni de blocaje politice la nivelul Uniunii Europene, Chișinăul primește undă verde pentru lansarea efectivă a negocierilor de aderare, proces considerat esențial pentru viitorul european al țării. Președinția cipriotă […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris?

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 iunie 2026

De

Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris? Pilonul II de pensii reprezintă o componentă importantă a sistemului de pensii din România, prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat. Participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele care au […]

Citește mai mult