VIDEO | Secţiunea Tigveni – Curtea de Argeş de pe Autostrada 1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu 6 luni mai devreme

Secţiunea Tigveni – Curtea de Argeş de pe Autostrada 1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu 6 luni mai devreme

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat, joi, 4 iunie 2026 că secţiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeş) de pe Autostrada A1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu aproximativ şase luni mai devreme faţă de termenul contractual.

Conform contractului, termenul de finalizare a lucrărilor este februarie 2027.

„Pe cei 9,86 km ai acestui șantier, antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat cu 435 de muncitori și 150 de utilaje.

În prezent, se execută următoarele lucrări:

• așternere pământ vegetal pe taluz,

• așternere fundații de balast și mixturi asfaltice pe terasamente,

• la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic, rosturi de dilatație și se așterne mixtură asfaltică,

• se montează elementele iluminatului rutier și ITS.

La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalații mecanice și electrice.

La sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea mixturii asfaltice.

În scurt timp, antreprenorul va începe programul de pregătire a personalului CNAIR SA pentru monitorizarea, întreținerea și intervenția la tunelul Momaia, care va beneficia de cele mai moderne sisteme pentru siguranța traficului (sisteme de detectare și de evacuare a fumului și a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de dezastre, camere de monitorizare a traficului rutier).

Dacă se va menține ritmul de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).

Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a scris Cristian Pistol într-un mesaj publicat în mediul online.

foto: captură video Facebook / Cristian Pistol – CNAIR

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