Pensii 2026: Cu câți oameni se lucrează și care este volumul de muncă la Direcția Stabiliri și Plăți Prestații din cadrul Casei Județene de Pensii Alba
Pensii 2026: Cu câți oameni se lucrează și care este volumul de muncă la Direcția Stabiliri și Plăți Prestații din cadrul Casei Județene de Pensii Alba
Florina Borza, director executiv adjunct al Casei Județene de Pensii Alba, a prezentat miercuri, 19 activitatea activitatea Direcției Stabiliri și Plăți Prestații, cu accent pe volumul de activitate, situația dosarelor aflate în lucru și necesarul de personal.
Prezentarea a fost făcută în cadrul ședinței de lucru a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de subprefectul județului Alba, Vincze Andras.
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Serviciul Stabiliri Prestații și Pensii Internaționale funcționează în prezent cu 10 funcționari publici și 4 persoane din cadrul personalului contractual, gestionând, între altele, pensiile pentru limită de vârstă și anticipate, pensiile de urmaș, recalculările, pensiile comunitare și dosarele aferente Legii nr. 360/2023. În cadrul acestui serviciu sunt procesate lunar aproximativ 350 de înregistrări privind pensiile pentru limită de vârstă sau anticipate.
Serviciul Plăți Prestații își desfășoară activitatea cu 6 funcționari publici și 2 persoane din cadrul personalului contractual, efectuând lunar aproximativ 2.500 de comunicări de drepturi la plată prin sistemul informatic și alte aproximativ 850 de comunicări realizate manual.
Conform situației prezentate la data de 13 august 2026, în evidența instituției se aflau, între altele, 64 de cereri de trecere la pensie pentru limită de vârstă, 723 de dosare aferente art. 155 și 8.953 de dosare care intră sub incidența art. 94 alin. (5) din Legea nr. 360/2023.
foto – Casa Județeană de Pensii Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)
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