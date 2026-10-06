Foto | Acțiune pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: ,,Vom continua astfel de acțiuni în zonele în care este semnalată prezența”

Acțiune pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: ,,Vom continua astfel de acțiuni în zonele în care este semnalată prezența”

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul municipiului Alba Iulia, împreună cu Poliția Animalelor Alba, Poliția Locală Alba Iulia și Asociația de Locatari din zonă a desfășurat, marți, 6 octombrie 2026, o acțiune de identificare și capturare a câinilor fără stăpân de pe strada Alcala de Henares.

Astfel de acțiuni urmează să continue în zonele în care este semnalată prezența câinilor fără stăpân.

Claudiu Nemeș, directorul executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia, a transmis următorul mesaj pe o rețea de socializare:

,,Astăzi, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul municipiului Alba Iulia, împreună cu Poliția Animalelor Alba, Poliția Locală Alba Iulia și Asociația de Locatari din zonă, a desfășurat o acțiune de identificare și capturare a câinilor fără stăpân de pe strada Alcala de Henares.

Siguranța cetățenilor, dar și respectul față de animale, reprezintă priorități pentru administrația locală. Vom continua astfel de acțiuni în zonele în care este semnalată prezența câinilor fără stăpân și vom colabora cu asociațiile de locatari și instituțiile abilitate pentru identificarea și rezolvarea acestor situații.

Mulțumim Poliției Animalelor Alba, Poliției Locale Alba Iulia și Asociației de Locatari pentru colaborare și implicare.”, se arată în mesajul publicat de Claudiu Nemeș, directorul executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.

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