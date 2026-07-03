Pensii 2026 | Cu cât costă mai mult să cumperi vechime în muncă de la 1 iulie

Cu cât costă mai mult să cumperi vechime în muncă de la 1 iulie

Românii care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar începând cu 1 iulie 2026.

Creșterea salariului minim brut pe economie determină automat majorarea contribuției de asigurări sociale datorate în baza contractului de asigurare socială încheiat cu Casa Națională de Pensii Publice.

Potrivit noilor valori, salariul minim brut urcă la 4.325 de lei, iar contribuția minimă la sistemul public de pensii reprezintă în continuare 25% din baza de calcul. Astfel, contribuția lunară minimă ajunge la 1.081,25 lei, iar costul pentru cumpărarea unui an de stagiu de cotizare crește la 12.975 de lei, față de 12.150 de lei până la 30 iunie 2026. Majorarea este de 825 de lei pentru fiecare an cumpărat.

Cine poate cumpăra vechime

Legea permite persoanelor care nu au realizat stagiu de cotizare în anumite perioade să încheie un contract de asigurare socială și să completeze retroactiv anii lipsă, în limita a maximum șase ani. Perioadele cumpărate sunt valorificate exclusiv pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă și trebuie să fie perioade în care solicitantul nu a fost asigurat în sistemul public de pensii și nu avea obligația legală de a plăti contribuții.

Contractele aflate în derulare vor fi actualizate

Persoanele care au deja încheiate contracte de asigurare socială la nivelul salariului minim nu scapă de majorare. Casele teritoriale de pensii vor actualiza automat baza de calcul în funcție de noul salariu minim, iar beneficiarii vor fi notificați cu privire la noul cuantum al contribuției. Recalcularea se aplică inclusiv unor contracte pentru care plata era programată pe parcursul derulării acestora.

Cât costă vechimea după 1 iulie 2026

Contribuție lunară minimă: 1.081,25 lei;

1.081,25 lei; Cost pentru un an de stagiu de cotizare: 12.975 lei;

12.975 lei; Cost maxim pentru șase ani de vechime: 77.850 lei.

Sumele reprezintă nivelul minim al contribuției, calculat la salariul minim brut pe economie. Persoanele interesate pot opta pentru un venit asigurat mai mare, ceea ce va conduce la o contribuție mai ridicată și, implicit, la un punctaj de pensie mai mare.

Merită să cumperi vechime?

Specialiștii în pensii atrag atenția că achiziția de vechime este avantajoasă în primul rând pentru persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim sau complet de cotizare necesar pensionării.

În schimb, cumpărarea de ani suplimentari doar pentru majorarea pensiei poate avea o recuperare financiară îndelungată, motiv pentru care decizia trebuie analizată în funcție de situația fiecărui solicitant.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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