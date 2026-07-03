Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pr 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pr 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 3 iulie 2026, o estimare meteorologică pentru următoarele 4 săptămâni.
Conform prognozei, până în 3 august 2026, vremea în România va fi caldă, secetoasă, pe alocuri caniculară, iar precipitațiile vor fi relativ puține.
*Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026
Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026
Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.
*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026
Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat
Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat Mai mulți senatori au depus în urmă cu o săptămână, un proiect de lege prin care bancomatele ar urma să permită introducerea unei sume personalizate la retragerea numerarului, inclusiv pentru clienții altor bănci. „În prezent, numeroase automate […]
Pensii 2026 | Cu cât costă mai mult să cumperi vechime în muncă de la 1 iulie
Cu cât costă mai mult să cumperi vechime în muncă de la 1 iulie Românii care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar începând cu 1 iulie 2026. Creșterea salariului minim brut pe economie determină automat majorarea contribuției de asigurări sociale datorate în baza contractului […]
FOTO | Salbă de medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică 2026: Țara noastră a participat pentru prima oară la competiție
Salbă de medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică 2026: Țara noastră a participat pentru prima oară la competiție România a obținut un rezultat excelent la prima participare în cadrul Olimpiadei Internaționale de Securitate Cibernetică (ICO) 2026, unde lotul format din patru elevi a câștigat o medalie de aur, una de argint și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pr 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și...
Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat
Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat Mai mulți...
Știrea Zilei
VIDEO | Atac în plină noapte pe o stradă din Alba Iulia: Un tânăr a fost bruscat și amenințat cu o armă albă pentru bani. Agresorul a fost reținut
Atac în plină noapte pe o stradă din Alba Iulia: Un tânăr a fost bruscat și amenințat cu o armă...
VIDEO | Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger
Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger În seara zilei de joi,...
Curier Județean
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de lei
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de...
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat...
Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Opinii Comentarii
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...