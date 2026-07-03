Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pr 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pr 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 3 iulie 2026, o estimare meteorologică pentru următoarele 4 săptămâni.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Conform prognozei, până în 3 august 2026, vremea în România va fi caldă, secetoasă, pe alocuri caniculară, iar precipitațiile vor fi relativ puține.

*Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

3 iulie 2026

De

Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat Mai mulți senatori au depus în urmă cu o săptămână, un proiect de lege prin care bancomatele ar urma să permită introducerea unei sume personalizate la retragerea numerarului, inclusiv pentru clienții altor bănci. „În prezent, numeroase automate […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Cu cât costă mai mult să cumperi vechime în muncă de la 1 iulie

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

3 iulie 2026

De

Cu cât costă mai mult să cumperi vechime în muncă de la 1 iulie Românii care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar începând cu 1 iulie 2026. Creșterea salariului minim brut pe economie determină automat majorarea contribuției de asigurări sociale datorate în baza contractului […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Salbă de medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică 2026: Țara noastră a participat pentru prima oară la competiție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 iulie 2026

De

Salbă de medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică 2026: Țara noastră a participat pentru prima oară la competiție  România a obținut un rezultat excelent la prima participare în cadrul Olimpiadei Internaționale de Securitate Cibernetică (ICO) 2026, unde lotul format din patru elevi a câștigat o medalie de aur, una de argint și […]

Citește mai mult