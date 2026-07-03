Cum va fi vremea în România până în 3 august 2026: Când va ploua și când vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pr 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 3 iulie 2026, o estimare meteorologică pentru următoarele 4 săptămâni.

Conform prognozei, până în 3 august 2026, vremea în România va fi caldă, secetoasă, pe alocuri caniculară, iar precipitațiile vor fi relativ puține.

*Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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