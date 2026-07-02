Ştirea zilei

VIDEO | Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger

În seara zilei de joi, 2 iulie 2026, s-a produs un incendiu la Gârbova de Sebeș.

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Incendiul a izbucnit la ferma DN AGRAR APOLD, specializată în producția de lapte de vacă și cereale furajere.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, incendiul ar fi fost declanșat de un fulger.

Pompierii au intervenit de urgență la fața locului.

Ferma de la Gârbova de Sebeș are un efectiv de peste 7.800 de animale, adăpostite în 5 grajduri.

UPDATE 1:

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu ISU Sibiu pentru stingerea unui incendiu în localitatea Gârbova de Sebeș.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un șir de baloți de paie.

Forțele alocate: 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (1 ISU Alba, 2 ISU Sibiu)”, a precizat ISU Alba la ora 19.41.

UPDATE 2:

Conform surselor ziarulunirea.ro, incendiul a fost stins.

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