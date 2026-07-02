VIDEO | Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger
Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger
În seara zilei de joi, 2 iulie 2026, s-a produs un incendiu la Gârbova de Sebeș.
Incendiul a izbucnit la ferma DN AGRAR APOLD, specializată în producția de lapte de vacă și cereale furajere.
Potrivit surselor ziarulunirea.ro, incendiul ar fi fost declanșat de un fulger.
Pompierii au intervenit de urgență la fața locului.
Ferma de la Gârbova de Sebeș are un efectiv de peste 7.800 de animale, adăpostite în 5 grajduri.
UPDATE 1:
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu ISU Sibiu pentru stingerea unui incendiu în localitatea Gârbova de Sebeș.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la un șir de baloți de paie.
Forțele alocate: 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (1 ISU Alba, 2 ISU Sibiu)”, a precizat ISU Alba la ora 19.41.
UPDATE 2:
Conform surselor ziarulunirea.ro, incendiul a fost stins.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România”
Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România” De la o copilărie marcată de lipsuri în Munții Apuseni la o carieră internațională în domeniul autoapărării, Cristian Burde și-a transformat […]
EXCLUSIV | Ce spun conducerea STP și șoferii despre ordonanța președințială a Tribunalului Alba: „Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare”
EXCLUSIV | Ce spun conducerea STP și șoferii despre ordonanța președințială a Tribunalului Alba: „Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare” „Soluția instanței nu ține loc de pâine. Cu o hotărâre judecătorească oamenii nu își pot cumpăra mâncare”, a subliniat, într-o declarație în exclusivitate pentru […]
Primarul Gabriel Pleșa, după ce STP Alba Iulia a fost obligată de instanță să reia transportul în municipiu: ,,Se arată cine a fost victimă și cine agresorul”
Primarul Gabriel Pleșa, după ce STP Alba Iulia a fost obligată de instanță să reia transportul în municipiu: ,,Se arată cine a fost victimă și cine agresorul” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a oferit o primă reacție la scurt timp după ce instanța a obligat societatea STP, prin ordonanță președințială, să reia de îndată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Romanița, primul zimbru femelă născut după 7 ani în Rezervația Hațeg-Slivuț: „Un motiv în plus de bucurie”
Romanița, primul zimbru femelă născut după 7 ani în Rezervația Hațeg-Slivuț: „Un motiv în plus de bucurie” În Rezervația Hațeg-Slivuț,...
8-9 iulie 2026 | Cei mai puternici pompieri din România vin la Alba Iulia! Spectacolul forței în Cetatea Alba Carolina
Cei mai puternici pompieri din România vin la Alba Iulia! Spectacolul forței în Cetatea Alba Carolina Pe 8 și 9...
Știrea Zilei
VIDEO | Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger
Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger În seara zilei de joi,...
FOTO | Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România”
Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană...
Curier Județean
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de lei
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de...
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat...
Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Opinii Comentarii
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...