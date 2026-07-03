VIDEO | Atac în plină noapte pe o stradă din Alba Iulia: Un tânăr a fost bruscat și amenințat cu o armă albă pentru bani. Agresorul a fost reținut
Atac în plină noapte pe o stradă din Alba Iulia: Un tânăr a fost bruscat și amenințat cu o armă albă pentru bani. Agresorul a fost reținut
Un tânăr de 24 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de ordine publică, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată, după ce ar fi agresat și amenințat un alt tânăr.
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 spre 3 iulie 2026, pe strada Vânătorilor din municipiul Alba Iulia. Din primele cercetări a reieșit că bărbatul de 24 de ani l-ar fi bruscat și amenințat cu acte de violență pe un tânăr de 23 de ani, determinându-l să îi înmâneze suma de 20 de lei.
Suspectul a fost identificat la scurt timp de polițiști și urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale.
Reprezentanții Poliției Alba au explicat pentru ziarulunirea.ro că la data de 3 iulie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.
Din primele cercetări a reieșit că, în noaptea de 2/3 iulie 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Vânătorilor din municipiu, l-ar fi bruscat și l-ar fi amenințat cu acte de violență pe un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, solicitându-i acestuia bani, context în care acesta i-ar fi remis suma de 20 de lei.
Ulterior, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a părăsit locul faptei, fiind identificat, la scurt timp, de polițiștii de ordine publică.
În cursul zilei de azi, 3 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.
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