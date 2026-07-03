Românii vor putea retrage orice sumă de la bancomate, nu doar sume prestabilite. Proiect de lege la Senat

Mai mulți senatori au depus în urmă cu o săptămână, un proiect de lege prin care bancomatele ar urma să permită introducerea unei sume personalizate la retragerea numerarului, inclusiv pentru clienții altor bănci.

„În prezent, numeroase automate bancare de retragere numerar (ATM) permit utilizatorilor cardurilor emise de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate.

Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv”, se arată în textul proiectului de lege depus la Senat.

Semnatarii mai invocă faptul că, în multe situații, „utilizatorii suportă comisioane pentru operațiunile de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată.”

Inițiatorii arată că utilizatorii plătesc adesea comisioane pentru retragerile de numerar, însă nu își pot alege întotdeauna suma exactă pe care vor să o retragă. Potrivit acestora, această limitare îi poate obliga să retragă mai mulți bani decât au nevoie și creează un tratament inegal între clienții diferitelor bănci.

„Prezentul proiect de lege urmărește instituirea obligației pentru operatorii ATM-urilor de a pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea numerarului.

Proiectul urmărește asigurarea unui tratament egal pentru utilizatorii cardurilor emise de prestatori de servicii de plată autorizați să desfășoare activitate pe teritoriul României, eliminând diferențele de acces la funcționalitățile de retragere numerar determinate exclusiv de emitentul cardului utilizat.”

Proiectul de lege nu elimină opțiunile de retragere rapidă și nu obligă bancomatele să elibereze sume care nu pot fi acordate din motive tehnice. Totodată, nerespectarea noilor obligații de către operatorii ATM ar urma să fie sancționată potrivit Legii nr. 209/2019.

„Adoptarea proiectului de lege va conduce la:

-creșterea gradului de protecție a consumatorilor de servicii financiare;

-consolidarea dreptului utilizatorilor de a dispune liber de fondurile aflate în conturile de plăți;

-eliminarea diferențelor de tratament între utilizatorii diferiților prestatori de servicii de plată;

-creșterea transparenței și accesibilității serviciilor de retragere numerar;

-reducerea situațiilor în care utilizatorii sunt constrânși să retragă sume mai mari decât necesarul real;

-consolidarea încrederii în serviciile de plată și în funcționarea pieței serviciilor financiare.”

Potrivit inițiatorilor, proiectul presupune doar modificări software ale ATM-urilor, fără impact asupra bugetului de stat, și este în concordanță cu principiile Uniunii Europene privind serviciile de plată.

Proiectul legislativ mai arată că va constitui contravenție încălcarea de către prestatorii de servicii de plată a noilor prevederi, în situația în care sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

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