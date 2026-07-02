Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de lei

Direcția Județeană de Mediu Alba anunță a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare si reproiectare stație de epurare comuna Crăciunelu de Jos”.

Potrivit documentației depuse la Direcția Județeană de Mediu Alba pentru obținerea acordului de mediu, actuala stație de epurare nu mai corespunde cerințelor tehnice și de mediu. Deși a fost proiectată pentru un debit de 300 de metri cubi pe zi, exploatarea instalației a demonstrat că debitul mediu real este de aproximativ 156 de metri cubi pe zi, diferență care a evidențiat neconcordanțe între proiectul inițial și condițiile reale de funcționare.

În plus, starea avansată de degradare a echipamentelor și rezultatele analizelor de laborator au indicat depășiri ale limitelor admise pentru mai mulți indicatori esențiali ai calității apei evacuate, inclusiv consumul biochimic de oxigen (CBO5), consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), azotul amoniacal și fosforul.

Pentru remedierea acestor probleme, autoritățile au prevăzut desființarea bazinelor existente din fibră și construirea unui nou bazin din beton armat, dimensionat în funcție de necesitățile actuale ale sistemului și proiectat pentru o exploatare pe termen lung.

Stație modernă, amplasată în apropierea unui sit Natura 2000

Proiectul are o importanță deosebită și din perspectiva protecției mediului, întrucât stația de epurare este situată la numai 23 de metri de limita sitului Natura 2000 „Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț”. Din acest motiv, soluția tehnică propusă respectă cele mai recente standarde privind epurarea apelor uzate.

Procesul tehnologic va fi structurat pe două trepte principale. În prima etapă, cea mecanică, apa uzată va trece printr-un grătar manual, o stație de pompare și o sită mecanică rotativă cu capacitatea de 5 litri pe secundă, destinată reținerii deșeurilor solide. Ulterior, apa va ajunge într-un bazin biologic combinat, prevăzut cu deznisipator și separator de grăsimi.

Treapta biologică va reprezenta componenta principală a noii instalații. Apa va fi tratată printr-un proces cu nămol activ, utilizând un sistem modern format din 72 de difuzori de aer, suflante de mare capacitate și senzori pentru monitorizarea permanentă a oxigenului dizolvat și a pH-ului. Instalația va include și un bazin anoxic pentru procesul de denitrificare, precum și un decantor secundar pentru separarea nămolului.

Pentru eficientizarea investiției, anumite elemente din infrastructura existentă vor fi păstrate și integrate în noul sistem. Este vorba despre căminele existente, debitmetrele de by-pass, conducta de evacuare și gura de vărsare, reprezentată de o conductă din PEHD cu o lungime de aproximativ 80 de metri.

Investiție adaptată nevoilor actuale

Noua stație de epurare va fi proiectată pentru o capacitate de 2.000 de locuitori echivalenți, iar debitul maxim va fi recalculat la 200 de metri cubi pe zi, astfel încât instalația să poată face față inclusiv perioadelor cu precipitații abundente.

Valoarea totală a investiției este estimată la 800.000 de lei, iar durata de execuție este de 12 luni de la obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare.

Conform documentației tehnice, modernizarea va permite epurarea completă a apelor uzate menajere colectate din comuna Crăciunelu de Jos, astfel încât apa evacuată în râul Târnava Mare să respecte toate cerințele legale privind protecția mediului și conservarea ecosistemelor din aria protejată Natura 2000.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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