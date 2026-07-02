Curier Județean

Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

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Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă 

Salvamontiștii din Alba au avut două apeluri prin care li se solicita intervenția de urgență în ultimele 24 de ore. La unul dintre acestea s-a consemnat o situație mai bizară. 

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Mai exact, un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba. Deoarece nu putea ieși singur afară, a alertat salvamontiștii: ,,Este vorba despre un motocrosist care a intrat cu motocicleta într-o râpă. Nu putea ieși afară singur.”, au explicat reprezentanții SALVAMONT Alba pentru ziarulunirea.ro.

Totuși, în timp ce salvamontiștii se deplasau spre locul evenimentului, au primit un apel neașteptat: 

,,În cursul deplasării spre el, ne-a sunat ca a ajuns acasă.”, au mai spus reprezentanții SALVAMONT Alba.

Celălalt apel primit de SALVAMONT Alba, ieri, miercuri, 1 iulie 2026, a fost în legătură cu: ,,Un grup de turiști care parcurgea Via Transilvanica a rătăcit poteca turistică în zona Pianu de Sus. Cazul a fost rezolvat telefonic”.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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