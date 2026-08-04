Pensii 2026: Câți ani de cotizare pentru femei sunt necesari de la 1 august

Schimbare importantă pentru femeile care se apropie de pensionare. De la 1 august 2026, o nouă etapă din calendarul prevăzut de Legea pensiilor ridică stagiul complet de cotizare contributiv la 33 de ani și 6 luni. Nu toate femeile sunt însă vizate în același timp: condițiile se stabilesc în funcție de luna și anul nașterii.

Începând cu 1 august 2026, stagiul complet de cotizare contributiv crește cu o lună, de la 33 de ani și 5 luni la 33 de ani și 6 luni, pentru femeile aflate în etapa corespunzătoare a eșalonării prevăzute în Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023.

Modificarea nu este o regulă introdusă separat pentru toate femeile care lucrează în România, ci face parte din calendarul de creștere treptată a vârstei standard și a stagiului complet de cotizare, proces care urmărește apropierea condițiilor de pensionare ale femeilor de cele aplicabile bărbaților.

Cine este vizat de pragul de 33 de ani și 6 luni

Potrivit calendarului din Anexa nr. 5, femeile născute în ianuarie și februarie 1964, care ajung la pensionare în etapa respectivă, au prevăzut un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 6 luni.

Pentru această categorie, vârsta standard de pensionare este de 62 de ani și 7 luni.

Atenție însă: formularea „de la 1 august 2026” nu înseamnă că toate femeile din România trebuie să aibă, din această dată, 33 de ani și 6 luni de cotizare. Legea stabilește condițiile individual în funcție de anul și luna nașterii.

Astfel, femeile care intră în alte etape ale eșalonării vor avea alte valori pentru vârsta standard de pensionare și pentru stagiul complet.

Calendarul continuă: încă o lună în plus în octombrie

Majorarea nu se oprește în august.

În octombrie și noiembrie 2026, pentru femeile născute în martie și aprilie 1964, stagiul complet de cotizare contributiv ajunge la 33 de ani și 7 luni, în timp ce vârsta standard de pensionare rămâne, în această etapă, la 62 de ani și 7 luni.

Din ianuarie 2027, pentru femeile născute în mai 1964, stagiul complet urcă la 33 de ani și 8 luni, iar vârsta standard ajunge la 62 de ani și 8 luni.

Prin urmare, nu există o singură vârstă și un singur stagiu valabile pentru toate femeile care ies la pensie în 2026. Luna și anul nașterii sunt esențiale.

Ținta finală: 65 de ani și 35 de ani de cotizare

Legea nr. 360/2023 stabilește că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, însă pentru femei atingerea acestei vârste se face gradual, potrivit calendarului din Anexa nr. 5.

În același timp, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv are ca țintă 35 de ani. Creșterea se face etapizat, până la finalizarea eșalonării.

Așadar, pragul de 33 de ani și 6 luni din august 2026 reprezintă doar o treaptă intermediară. În 2035, obiectivul stabilit de actuala legislație este ca femeile și bărbații să ajungă la aceleași repere generale: 65 de ani vârsta standard și 35 de ani stagiul complet de cotizare.

Ce înseamnă „stagiu complet de cotizare contributiv”

Noua lege face o distincție importantă între stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv.

Potrivit CNPP, stagiul de cotizare poate include perioada contributivă, perioade asimilate și anumite perioade necontributive recunoscute de lege. În schimb, stagiul complet de cotizare contributiv se referă la perioada pentru care au fost datorate și plătite contribuții la sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de legislație.

Diferența este importantă deoarece îndeplinirea condițiilor pentru pensionare nu se verifică pur și simplu prin numărarea tuturor anilor considerați vechime.

Mamele pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare

Legea păstrează și o facilitate importantă pentru femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani.

Conform art. 51 din Legea nr. 360/2023, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare.

Reducerea este stabilită în funcție de numărul copiilor: de la 6 luni pentru un copil, până la 3 ani și 6 luni pentru șapte copii sau mai mulți. Regula se poate aplica și atunci când în numărul copiilor sunt incluși copii adoptați și crescuți pentru perioada minimă prevăzută de lege.

Prin urmare, pentru stabilirea datei efective de pensionare nu este suficient să fie cunoscută doar vârsta standard din calendar. Trebuie verificat și dacă persoana beneficiază de o reducere legală.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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