Pensii 2026 | Câți bani pierd pensionarii în acest an: Noile calcule pentru pensiile peste 3.000 de lei

Pensionarii care încasează cel mult 3.000 de lei pe lună vor continua să fie scutiți atât de contribuția la sănătate (CASS), cât și de impozitul pe venit. În schimb, pentru pensiile care depășesc acest prag, statul aplică două rețineri succesive, ceea ce reduce suma încasată lunar.

Deși la prima vedere pare că taxarea este de 20%, în realitate impactul este de aproximativ 19% asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, deoarece impozitul se calculează după deducerea contribuției la sănătate.

Primii 3.000 de lei rămân netaxați

Pentru orice pensie de până la 3.000 de lei, regulile sunt simple: nu se reține nici CASS și nici impozit pe venit.

Astfel, un pensionar care primește o pensie de 2.800 de lei va încasa integral această sumă, fără nicio reținere.

Cum se calculează taxele pentru pensiile mai mari

În cazul pensiilor care depășesc 3.000 de lei, calculul se face în trei etape.

Mai întâi se stabilește diferența dintre pensia brută și plafonul neimpozabil de 3.000 de lei.

Apoi, asupra acestei diferențe se aplică o contribuție de sănătate de 10%.

După reținerea CASS, baza rămasă este impozitată cu încă 10%.

Acest mecanism face ca reținerea totală să fie mai mică decât 20%, deoarece impozitul nu se aplică asupra întregii diferențe, ci asupra sumei rămase după plata contribuției la sănătate.

Exemplu: pensie de 4.000 de lei

Pentru o pensie brută de 4.000 de lei:

diferența peste plafon este de 1.000 de lei;

CASS este de 100 de lei;

baza impozabilă rămâne 900 de lei;

impozitul este de 90 de lei.

În total, pensionarul pierde 190 de lei și primește o pensie netă de 3.810 lei.

Exemplul prezentat de Casa Națională de Pensii

Casa Națională de Pensii Publice a explicat mecanismul și pentru o pensie brută de 4.467 de lei.

Diferența peste plafon este de 1.467 de lei.

Contribuția la sănătate este de 147 de lei, iar după deducerea acesteia baza pentru impozit rămâne de 1.320 de lei. Impozitul rezultat este de 132 de lei.

În final, reținerile totale ajung la 279 de lei, iar pensionarul încasează 4.188 de lei.

Cât pierd pensionarii în funcție de pensie

Aplicarea noilor reguli conduce la următoarele rezultate:

*pensie de 3.500 de lei – rețineri totale de 95 de lei, pensie netă de 3.405 lei;

*pensie de 5.000 de lei – rețineri totale de 380 de lei, pensie netă de 4.620 lei;

*pensie de 7.000 de lei – rețineri totale de 760 de lei, pensie netă de 6.240 lei.

Pensionarii nu trebuie să depună declarații

Pentru pensiile plătite prin sistemul public, toate calculele sunt efectuate automat de Casa Națională de Pensii Publice.

Atât contribuția la sănătate, cât și impozitul pe venit sunt reținute la sursă înainte de virarea pensiei, astfel încât beneficiarii primesc direct suma netă.

Ce se întâmplă în cazul persoanelor cu handicap

Persoanele care beneficiază de indemnizație de handicap rămân scutite de CASS doar pentru indemnizația acordată în baza Legii nr. 448/2006.

În schimb, dacă pensia acestora depășește 3.000 de lei, partea care trece peste plafon este taxată după aceleași reguli aplicabile tuturor pensionarilor.

Măsura este valabilă până la sfârșitul lui 2027

Potrivit Legii nr. 141/2025, contribuția de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei se aplică veniturilor aferente perioadei 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Începând cu 1 ianuarie 2028, veniturile din pensii vor fi din nou exceptate de la plata CASS, dacă legislația nu va fi modificată până atunci.

Până la expirarea acestei măsuri, pensionarii cu venituri peste plafonul de 3.000 de lei vor suporta rețineri calculate în două etape: mai întâi contribuția la sănătate, apoi impozitul pe venit aplicat bazei rămase după deducerea CASS.

sursa: defapt.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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