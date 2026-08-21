PENSII 2026 | Categoria de pensionari care are nevoie de un document obligatoriu și care trebuie trimis până pe data de 30 septembrie

Categoria de pensionari care are nevoie de un document obligatoriu și care trebuie trimis până pe data de 30 septembrie

Pensionarii români care locuiesc în străinătate și beneficiază de pensii prin sistemul public trebuie să transmită periodic un certificat care să ateste că sunt în viață. Documentul trebuie trimis de două ori pe an, din proprie inițiativă, iar pentru 2026 al doilea termen este 30 septembrie. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată începând cu luna următoare, conform legislației în vigoare.

Documentul este utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României (nerezidenți) care încasează drepturile într-un cont bancar din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. În cazul existenței unui astfel de reprezentant, acesta trebuie să anunțe casa de pensii despre orice schimbare intervenită în situația titularului, precum decesul sau modificarea adresei de domiciliu, scrie Digi24.

Prin urmare, măsura nu îi vizează pe toți pensionarii din România și nici pe toate persoanele stabilite în străinătate. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor nerezidenți care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Beneficiarii nerezidenți au obligația de a trimite certificatul semestrial, fără să aștepte o solicitare individuală din partea autorităților. Prima verificare dintr-un an calendaristic se realizează în intervalul 1 ianuarie-31 martie, iar cea de-a doua, între 1 iulie și 30 septembrie.

Astfel, pentru verificarea aferentă celui de-al doilea semestru din 2026, actul trebuie să ajungă la casa teritorială de pensii competentă cel târziu la 30 septembrie. Data este stabilită prin lege, nu printr-o decizie temporară aplicabilă doar în acest an, mai notează sursa citată.

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