Albaiulianca Miriam Bulgaru, eliminată în optimi la turneul ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit competiția de simplu din cadrul turneului de tenis ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia, în faza optimilor de finală.

În faza amintită a turneului, Miriam Bulgaru (27 de ani, 252 WTA) a întâlnit o jucătoare din Italia.

Este vorba de Samira de Stefano (22 de ani, 307 WTA).

Aceasta s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-4.

Partida a durat o oră și 35 de aminute.

La acest turneu Miriam Bulgaru a participat și în proba de dublu, făcând pereche cu Chloe Paquet (Franța, 32 de ani, 297 WTA).

foto: arhivă

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