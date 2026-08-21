Albaiulianca Miriam Bulgaru, eliminată în optimi la turneul ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia
Albaiulianca Miriam Bulgaru, eliminată în optimi la turneul ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit competiția de simplu din cadrul turneului de tenis ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia, în faza optimilor de finală.
În faza amintită a turneului, Miriam Bulgaru (27 de ani, 252 WTA) a întâlnit o jucătoare din Italia.
Este vorba de Samira de Stefano (22 de ani, 307 WTA).
Aceasta s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-4.
Partida a durat o oră și 35 de aminute.
La acest turneu Miriam Bulgaru a participat și în proba de dublu, făcând pereche cu Chloe Paquet (Franța, 32 de ani, 297 WTA).
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Video | CSM Sebeș, un nou început pentru fotbalul de seniori din municipiu: Proiect construit pe un filon local și cu gândul la Liga 3. Prezentare oficială chiar în ziua majoratului unuia dintre jucători
CSM Sebeș, un nou început pentru fotbalul de seniori din municipiu: Proiect construit pe un filon local și cu gândul la Liga 3. Prezentare oficială chiar în ziua majoratului unuia dintre jucători Fotbalul de seniori din Sebeș intră într-o nouă etapă odată cu apariția Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sebeș 2026, formație care va evolua în […]
Liga 3, Seria 7: turul debutează furtunos, cu două derby-uri de Alba, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj (etapa 1) și CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia (etapa secundă)!
Liga 3, Seria 7: turul debutează furtunos, cu două derby-uri de Alba: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj (etapa 1) și CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia (etapa secundă)! În 2026 sunt programate cele 6 derby-uri de „Alba” din tur, plus alte 3 din retur, întrucât se vor mai disputa alte 6 etape din retur! […]
Video | S-a stabilit programul turului în Seria 7 din eșalonul terț: În prima rundă, derby „de Alba” Metalurgistul Cugir – CIL Blaj! CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Moldova Nouă!
Cele patru formații din Alba înscrise în Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia, și-au aflat programul pentru prima parte a sezonului 2026/2027, prima rundă propunând un derby „de Alba” între Metalurgistul Cugir și CIL Blaj! În prima rundă, derby „de Alba” Metalurgistul Cugir – CIL Blaj CSM […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din învățământ solicită partidelor parlamentare respingerea noii legi a salarizării: ,,Respingeți legea și țineți în viață educația românească!”
Sindicatele din învățământ solicită partidelor parlamentare respingerea noii legi a salarizării: ,,Respingeți legea și țineți în viață educația românească!” Federația...
Burse sociale 2026: Autoritățile dau asigurări că bursele nu vor fi tăiate pe perioada vacanțelor de vară / „E doar un proiect”
Burse sociale 2026: Autoritățile dau asigurări că bursele nu vor fi tăiate pe perioada vacanțelor de vară / „E doar...
Știrea Zilei
Accident în Alba Iulia: Vârstnică de 73 de ani, lovită de un bărbat pe trotinetă pe o trecere de pietoni. Trotinetistul a fugit de la locul faptei
Accident în Alba Iulia: Vârstnică de 73 de ani, lovită de un bărbat pe trotinetă pe o trecere de pietoni....
Prezența unui URS, semnalată în comuna Cetatea de Baltă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din satul Tătârlaua
Prezența unui URS, semnalată în comuna Cetatea de Baltă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din satul Tătârlaua Prezența...
Curier Județean
Metoda ,,Man in the middle” în Alba: Cum a rămas o firmă fără 76.000 de euro după un schimb de e-mail-uri cu o societate din străinătate
Metoda ,,Man in the middle” în Alba: Cum a rămas o firmă fără 76.000 de euro după un schimb de...
Accident pe DJ 107M: Coliziune între două motociclete și un autoturism la ieșire din Rimetea către Buru. Trafic blocat
Accident pe DJ 107M: Coliziune între două motociclete și un autoturism la ieșire din Rimetea către Buru. Trafic blocat Un...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...