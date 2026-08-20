UPDATE | Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP Alba: ,,Încercăm să luăm toate măsurile necesare”
Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP Alba: ,,Încercăm să luăm toate măsurile necesare”
Opt cazuri de hepatită A au fost confirmate în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia, până astăzi, joi, 8 august 2026.
Potrivit directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Alba, patru cazuri au fost raportate săptămâna trecută, când a fost declarat focarul, iar alte trei cazuri au fost confirmate joi. Mai exact, au fost confirmate două cazuri la copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani, două cazuri în grupa de vârstă 5-8 ani și trei cazuri în rândul copiilor cu vârste între 10 și 14 ani.
Opt cazuri de hepatita A, confirmate în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia
„Sunt 8 cazuri confirmate: 4 au fost raportate joia trecută la INSP când s-a declarat focar, iar ultimele 3 de azi. Șapte contacți identificați în ancheta epidemiologică care urmează să fie vaccinați mâine. Ei se vor autoizola.”, a explicat directorulul executiv al Direcției de Sănătate Publică Alba, pentru ziarulunirea.ro.
Mai mult decât atât, Alexandru Sinea, a continuat prin a spune că DSP Alba o să pună la dispoziție necesarul de doze de vaccin în eventualitate în care vor fi depistați și alți contacți:
,,DSP Alba va pune la dispoziția medicului de familie necesarul de doze de vaccin în eventualitatea în care se vor depista alți contacți în cadrul anchetei epidemiologice. Încercăm să luăm toate măsurile necesare. Hepatita A apare pe fondul unei igiene precare.”, a mai precizat directorulul executiv al Direcției de Sănătate Publică Alba.
Acesta a precizat că „e greu de făcut anchetă” în comunitatea respectivă și că în zonă nu sunt probleme privind alimentarea cu apă.
Prefectul județului Alba: „Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost anunțat în urmă cu câteva minute”
Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a explicat că Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost anunțat în urmă cu puțin timp despre focarul de hepatită A din cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia. Acesta a precizat că în zonă există medic de familie, iar autoritățile vor pune la dispoziție vaccinuri pentru persoanele care au intrat în contact cu cei infectați.
„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost anunțat în urmă cu câteva minute. Am vorbit cu domnul Sinea (n.r. Director DSP Alba). Acolo există medic de familie. Vor pune la dispoziție vaccinuri, iar ancheta epidemiologică este în curs.
Acum sperăm să nu fie mai multe cazuri și ca persoanele contacți să afle și să urmeze tratamentul. Deocamdată, nu este cazul să fie luate alte măsuri, deoarece situația nu este de amploare.”, a explicat Nicolae Albu pentru ziarulunirea.ro.
Ce este Hepatita A
Hepatita A este o infecţie autolimitată, asociată unei inflamații a ficatului, cauzată de virusul hepatitei A (HAV). Hepatita A virală este o boală transmisibilă care nu conduce la infecții cronice, cunoscută și sub denumirea de „boala mâinilor murdare”.
Pe de altă parte, din cauza modului de răspândire, hepatita A are tendința de a apărea sub formă de epidemii. Una din trei persoane are anticorpi pentru hepatita A deoarece a fost expusă anterior la virus, însă majoritatea oamenilor nu dezvoltă simptome.
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