PENSII 2026 | Categoria de pensionari care ar putea primi bani de la stat înainte de Paște. Ce sumă ar avea ajutorul
Categoria de pensionari care ar putea primi bani de la stat înainte de Paște. Ce sumă ar avea ajutorul
O categorie de pensionari din România ar urma să beneficieze, înainte de Paștele din 2026, de un ajutor financiar acordat în cadrul unui nou set de măsuri pregătit de autorități.
Planul, prezentat de ministrul Muncii, Florin Manole, vizează în special persoanele cu venituri reduse, care au fost afectate în ultimii ani de creșterea prețurilor și de lipsa indexării pensiilor în ritmul inflației.
Potrivit propunerii, ajutoarele financiare ar urma să fie acordate în două tranșe pe parcursul anului: una înainte de Paște și alta înainte de Crăciun. În cazul pensionarilor cu venituri foarte mici, aceste sume ar putea reprezenta un sprijin important pentru acoperirea cheltuielilor zilnice sau pentru plata utilităților, potrivit Playtech.
Ministrul Muncii a explicat că măsura ar urma să se aplice în funcție de nivelul pensiei, existând trei categorii de beneficiari. Astfel, pensionarii care au o pensie mai mică de 1.500 de lei ar urma să primească un sprijin total de 1.000 de lei pe an, împărțit în două plăți egale: una înainte de Paște și cealaltă înainte de Crăciun.
Pentru persoanele care încasează o pensie cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei, ajutorul total ar urma să fie de 800 de lei, tot în două tranșe. În cazul pensionarilor care au venituri de până la 3.000 de lei, suma totală ar putea ajunge la 600 de lei anual, împărțită în același mod, mai notează sursa citată.
