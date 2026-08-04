Pensii 2026 | Casa de Pensii Alba deschide dialogul cu pensionarii: „Ghidul Pensionarului” va răspunde întrebărilor care îi preocupă pe beneficiari

Casa de Pensii Alba deschide dialogul cu pensionarii: „Ghidul Pensionarului” va răspunde întrebărilor care îi preocupă pe beneficiari

Casa Județeană de Pensii Alba lansează o nouă inițiativă de informare destinată pensionarilor și viitorilor pensionari. Instituția îi invită pe beneficiari să transmită întrebări de interes general despre pensii și drepturile de asigurări sociale, urmând ca cele mai frecvente nelămuriri să primească răspuns public în cadrul rubricii „Ghidul Pensionarului”.

Pensii, recalculări, stagii de cotizare, certificate de viață, bilete de tratament sau drepturi de asigurări sociale – sunt doar câteva dintre temele asupra cărora Casa Județeană de Pensii Alba își propune să ofere explicații clare și accesibile.

Prin această inițiativă, instituția își dorește să fie mai aproape de beneficiarii sistemului public de pensii și să transforme întrebările frecvente ale acestora în informații utile pentru întreaga comunitate.

Întrebările pensionarilor pot deveni răspunsuri pentru întreaga comunitate

Cei care au nelămuriri privind sistemul public de pensii sunt invitați să transmită întrebările de interes general la adresa de email [email protected].

Întrebările primite vor fi analizate de reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba, iar cele mai frecvente vor fi selectate și explicate în cadrul rubricii „Ghidul Pensionarului”, care va fi publicată atât pe pagina oficială de Facebook a instituției, cât și pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.

Formatul va fi unul simplu și ușor de urmărit: Întrebare – Răspuns, astfel încât informațiile să poată fi înțelese și utilizate cu ușurință de pensionari și de persoanele care se apropie de momentul pensionării.

Doar întrebările generale vor fi publicate

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că vor fi analizate și publicate exclusiv întrebările cu caracter general.

Situațiile care vizează dosare individuale, date personale sau informații confidențiale nu vor face obiectul rubricii. Acestea vor fi soluționate prin canalele legale de comunicare ale instituției, în conformitate cu procedurile aplicabile.

Prin „Ghidul Pensionarului”, Casa Județeană de Pensii Alba urmărește să ofere o sursă de informare accesibilă și actualizată, construită pornind de la întrebările și nevoile reale ale beneficiarilor.

sursa: Casa Județeană de Pensii Alba

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

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