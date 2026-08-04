Foto | Elevi militari albaiulieni, experiență internațională în Munții Bucegi, alături de colegi din Europa: „O experiență de neuitat”

Cea de-a treia ediție a Taberei de vară cu participare internațională a adus din nou împreună elevi din colegiile naționale militare din țară dar și din Estonia, Ucraina, Belgia, Letonia și Ungaria, memebre ale Forumului Școlilor Militare Secundare din Europa.

Timp de o săptămână, elevii colegiului militar albaiulian, elev plutonier David Bălălău și elevii caporal Emir Kotan și Radu Giurin, au avut parte de antrenamente montane specifice în mediul multinațional și de activități care le-au dezvoltat abilitățile militare și fizice, competențele sportive și lingvistice, dar și abilitățile de leadership.

„Pentru mine tabăra a fost o experiență de neuitat. Am avut ocazia să vedem ce înseamnă să fii vânător de munte în adevăratul sens al cuvântului, dar și ocazia de vedea ce înseamnă un liceu militar în alte țări europene. Am participat la activități diverse, precum cățărări, marșuri, competiții sportive, sau vizite la obiective turistice din zonă. Acestea ne-au lărgit orizonturile cunoașterii și ne-au oferit oportunitatea de a înțelege strategiile și ideile străinilor. Aș repeta această experiență oricând s-ar ivi ocazia”, a mărturisit elev plutonier David Bălălău.

„Tabăra a fost o oportunitate superbă de a forma legături internaționale, aptitudini și abilități necesare carierei militare și totodată distracție și relaxare în momentele libere ale programului. Activitățile concentrate în jurul carierei de vânător de munte au fost atât distractive cât și educative, iar relaționarea cu elevii militari din colegiile din țară, cât și din străinătate a fost o șansă de a lega prietenii de lungă durată cu persoane care împart experiențe similare”, a spus elev caporal Emir Kotan.

Tabăra s-a desfășurat în perioada 27 – 31 iulie în zona Munților Bucegi, fiind organizată de Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, cu sprijinul Batalionului 24 Vânători de Munte „General Gheorghe Avramescu”.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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