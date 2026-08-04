Video | Bărbat de 52 de ani, din Mureș, reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 52 de ani, din Mureș, reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Marți, 4 august 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Băla, județul Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
În noaptea de 3/4 august 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Blaj, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 52 de ani.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cursul zilei de azi, 4 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate.
sursa: IPJ Alba
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