Ştirea zilei

Video | Bărbat de 52 de ani, din Mureș, reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Bărbat de 52 de ani, din Mureș, reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Marți, 4 august 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Băla, județul Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 3/4 august 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Blaj, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 52 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cursul zilei de azi, 4 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

STP Alba Iulia infirmă că transportul public va fi reluat în această săptămână: „Nu am ajuns la nicio înțelegere cu Primăria”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

4 august 2026

De

STP Alba Iulia infirmă că transportul public va fi reluat în această săptămână: „Nu am ajuns la nicio înțelegere cu Primăria” Transportul public din Alba Iulia ar putea rămâne în continuare blocat, în ciuda anunțului făcut marți de Primărie. Conducerea STP Alba Iulia infirmă categoric că ar fi existat o înțelegere privind reluarea curselor în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Transportul public din Alba Iulia ar putea reporni după 7 săptămâni de blocaj: Primăria și AIDA-TL ar fi ajuns la o înțelegere. Anunțul de ultimă oră făcut de administrația locală

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

4 august 2026

De

Transportul public din Alba Iulia ar putea reporni după 7 săptămâni de blocaj: Primăria și AIDA-TL ar fi ajuns la o înțelegere. Anunțul de ultimă oră făcut de administrația locală Marți, 4 august 2026, s-au împlinit șapte săptămâni de la oprirea transportului public din municipiul Alba Iulia. Criza ar putea fi încheiată în curând, speră […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Alba Iulia, pe cale să intre în Cartea Recordurilor: Șapte săptămâni fără transport public. Cine îl omologhează? ,,Am intrat în istoria negativă a României”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

4 august 2026

De

Alba Iulia, pe cale să intre în Cartea Recordurilor: Șapte săptămâni fără transport public. Cine îl omologhează? ,,Am intrat în istoria negativă a României” Alba Iulia a ajuns la 50 de zile fără transport public local, după ce autobuzele STP și-au încetat activitatea în 16 iunie 2026. În lipsa unei soluții la conflictul dintre Primărie […]

Citește mai mult