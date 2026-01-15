Actualitate

PENSII 2026: Care sunt categoriile de pensionari care vor primi bani în plus în acest an

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

De

Care sunt categoriile de pensionari care vor primi bani în plus în acest an

Există o serie de pensionari care vor primi bani în plus în 2026.

Banii în plus vor fi acordați sub formă de ajutoare financiare și sprijin pentru facturile la energie, în condițiile în care pensiile nu au fost indexate cu rata inflației.

Prima categorie de pensionari care vor beneficia de bani în plus în 2026 sunt pentru pensionarii cu venituri mici.

Aceștia vor primi un ajutor financiar similar celui din 2025, când suma totală a fost de 800 de lei, plătită în două tranșe.

Pentru 2026 sunt analizate două variante, respectiv majorarea plafonului de eligibilitate până la 3.000 de lei pensie, cu păstrarea sumei de 800 de lei, sau menținerea plafonului de 2.740 de lei, dar creșterea ajutorului la 1.000 de lei, pentru a acoperi inflația de 7%.

De asemenea, se vor acorda bani în plus sub forma unui sprijin pentru plata facturii la energie electrică.

Ajutorul lunar pentru plata facturilor la energie, în prezent de 50 de lei, va fi menținut și în 2026, însă din toamnă, pe fondul liberalizării prețurilor la gaze și al creșterii facturilor, este posibil ca acest sprijin să fie majorat la 100 de lei.

Va continua să fie acordat și în carduri de alimente. Și în 2026 se va păstra ajutorul de 125 de lei acordat pe cardul de alimente pentru pensionarii care încasează pensia minimă, de 1.281 de lei.

