Vârsta de pensionare a femeilor a crescut din 2026 (tabel): Pensia anticipată și reduceri ale vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Vârsta de pensionare femei anul 2026 (tabel): Pensia anticipată și reducerea vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Începând cu 1 ianuarie 2026, femeile din România trebuie să atingă o vârstă mai mare pentru a se pensiona, iar stagiul complet de cotizare necesar va fi majorat, conform noii legi a pensiilor. Această lege introduce și mecanismul de puncte de stabilitate, care recompensează persoanele cu vechime peste 25 de ani și influențează direct cuantumul pensiei finale.
Vârsta standard și stagiul complet la femei
Legea prevede o creștere graduală a vârstei standard de pensionare pentru femei, astfel încât până în 2035 să fie egală cu cea a bărbaților – 65 de ani.
- În 2026, femeile se pot pensiona la 62 de ani și 6 luni.
- În 2027, limita va fi de 62 de ani și 8 luni.
Stagiul complet de cotizare va crește simultan:
- În 2026, 33 de ani și 3 luni;
- În 2027, 33 de ani și 8 luni.
Stagiul minim necesar pentru acordarea unei pensii rămâne 15 ani, indiferent dacă femeile nu au realizat stagiul complet.
Punctele de stabilitate – exemple de calcul
Legea introduce un sistem de puncte de stabilitate pentru femeile care au depășit 25 de ani de vechime:
- Între 25 și 30 de ani, se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an suplimentar;
- Între 30 și 35 de ani, se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an suplimentar;
- Peste 35 de ani, se acordă 1 punct pentru fiecare an lucrat.
Exemplu concret:
- Maria are 32 de ani vechime. Ea va primi:
- 5 ani între 25 și 30 → 5 × 0,50 = 2,5 puncte
- 2 ani între 30 și 32 → 2 × 0,75 = 1,5 puncte
- Total puncte de stabilitate: 4 puncte, care vor fi adăugate la calculul pensiei.
Pensia anticipată în cazul femeilor
Legea permite și pensie anticipată pentru femeile cu cel puțin 5 ani peste stagiul complet. Aceasta poate fi obținută cu până la 5 ani înainte de vârsta standard, dar cuantumul pensiei se reducă proporțional cu fiecare lună anticipată.
Exemplu concret:
- Ana are 40 de ani vechime și vârsta standard de pensionare în 2026 este 62 de ani și 6 luni.
- Ea poate solicita pensia anticipată până la 57 de ani și 6 luni (5 ani înainte).
- Pensia va fi redusă proporțional cu fiecare lună anticipată: dacă este anticipată cu 24 de luni, pensia scade cu un procent calculat conform legislației (aproximativ 0,5% pentru fiecare lună, exemplu orientativ).
Reduceri ale vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Femeile care au crescut copii până la 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare:
- 6 luni pentru fiecare copil.
- Astfel, o mamă cu 4 copii poate ieși la pensie cu 2 ani mai devreme, în funcție de stagiul complet realizat.
Vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 65 de ani până în anul 2035
Până în ianuarie 2035, femeile vor ajunge la 65 de ani pentru pensionarea standard, cu un stagiu complet de 35 de ani și stagiu minim de 15 ani. După această dată, vârsta standard va fi ajustată periodic, luând în calcul speranța de viață și condițiile economice din România.
Legea urmărește astfel să creeze un sistem echilibrat și sustenabil, care să recompenseze contribuțiile pe termen lung, să ofere opțiuni de pensionare anticipată și să se alinieze la standardele europene și tendințele demografice actuale
