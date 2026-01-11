PENSII 2026: Care este modalitatea de calcul a vechimii în muncă în acest an. Unde poate fi verificată vechimea

PENSII 2026: Care este modalitatea de calcul a vechimii în muncă în acest an

Din 2026, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) modifică modul de calcul al vechimii în muncă, transformând zilele efectiv lucrate în zile calendaristice, nu doar în zile lucrătoare. Această schimbare are ca scop un calcul mai corect al pensiilor și alinierea modului de raportare pentru toate perioadele de activitate.

Până în prezent, angajatorii au transmis către autorități doar numărul zilelor lucrătoare pentru care au fost achitate contribuțiile sociale.

Conform legislației însă, la stabilirea pensiei trebuie luate în considerare zilele calendaristice, adică întreg intervalul de timp, nu doar zilele în care s-a lucrat efectiv. Din acest motiv, este necesară o conversie între cele două tipuri de evidență.

Un ordin al CNPP, publicat în Monitorul Oficial, detaliază metodologia de calcul, stabilind formule diferite în funcție de perioada și cadrul legislativ aplicabil la momentul respectiv.

Astfel, pentru intervalul aprilie 2001 – februarie 2003, se vor lua în calcul zilele lucrate raportate de angajator, fără ajustări suplimentare, fiind excluse doar perioadele în care angajatul a beneficiat de șomaj sau alte indemnizații.

Pentru perioada martie 2003 – iunie 2005, zilele lucrate vor fi determinate pe baza numărului total de ore muncite. Acestea se împart la norma zilnică de lucru, care putea fi de 8, 7 sau 6 ore pe zi, în funcție de reglementările în vigoare la acea dată.

Noua abordare urmărește să unifice și să corecteze modul de calcul al vechimii în muncă pentru toți salariații. În cazul angajaților cu normă întreagă, se vor lua în considerare orele standard de lucru pe zi, iar pentru cei cu program parțial, numărul de ore prevăzut în contract, între 1 și 7 ore zilnic. Perioadele în care s-au primit șomaj sau alte forme de sprijin nu vor fi incluse în calcul.

Prin această măsură, CNPP urmărește armonizarea vechiului sistem de raportare cu legislația actuală, astfel încât vechimea în muncă utilizată la stabilirea pensiei să fie calculată corect în zile calendaristice, indiferent de perioada lucrată sau de schimbările legislative intervenite în timp.

Vechimea în muncă rămâne un criteriu esențial pentru stabilirea drepturilor sociale și a pensiei, iar în 2026 regulile de calcul sunt atent urmărite de angajați și viitori pensionari. Mulți români vor să știe ce perioade sunt recunoscute oficial și unde pot verifica situația exactă a vechimii acumulate de-a lungul anilor.

Vechimea în muncă reprezintă un element esențial în calculul pensiilor, al anumitor drepturi de asigurări sociale și al altor beneficii pentru persoanele din câmpul muncii. În 2026, modul în care se calculează această vechime respectă regulile actuale ale legislației românești, dar este important ca fiecare salariat sau pensionar să știe ce perioade sunt incluse, cum se cumulează și unde poate verifica situația reală a vechimii sale în muncă.

În contextul în care datele din carnetul de muncă pot fi incomplete sau neactualizate, existența unor instrumente online și a evidențelor oficiale oferite de instituțiile statului devine crucială pentru verificare.

Pensii 2026. Care este formula nouă după care se calculează vechimea în muncă.

Formula de calcul la pensie

VPR (valoare punct de referință) X numărul de puncte.

VPR =81 lei

Punctele: puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate.

Punctele de necontributivitate: anii petrecuți în armată, șomaj sau facultate, creștere copil (0,25 puncte de fiecare an)

Puncte stabilitate – scădeți perioadele de la rubrica „stagiu necontributiv și perioade asimilate” care sunt șomaj, concedii medicale, armata, studii superioare, stagiul suplimentar de la grupe/conditii speciale si deosebite.

Vechimea în muncă include perioadele în care o persoană a desfășurat activități profesionale pentru care i s-au virat contribuții de asigurări sociale și/sau impozit către bugetul de stat. În această categorie intră, de regulă, perioadele în care angajatul a fost:

*salariat cu contract de muncă individual (CIM);

*funcționar public;

*persoană care a desfășurat activitate în baza unor forme legale de asigurare (inclusiv PFA sau alte forme, dacă acestea sunt recunoscute ca vechime în condițiile legii)

Perioadele de concediu medical, concediu de creștere a copilului, indiferent de durata lor, pot fi incluse în vechimea în muncă conform legislației în vigoare, în anumite condiții.

Pentru a se calcula corect vechimea în muncă, toate aceste perioade se însumează în ani, luni și zile. Spre exemplu, dacă o persoană a lucrat 10 ani, apoi a beneficiat de concediu medical recunoscut, iar legislația permite includerea acelor luni în vechime, perioada respectivă se adaugă la totalul vechimii. La final, vechimea în muncă rezultată va fi folosită în calculul drepturilor la pensie, dar și în alte situații prevăzute de lege atunci când sunt criterii de acordare.

Cum pot românii să verifice online vechimea în muncă

Pentru a afla vechimea în muncă reală, românii au la dispoziție mai multe opțiuni:

*Adeverința privind stagiul de cotizare

Poți solicita la casa județeană de pensii o adeverință privind stagiul de cotizare (stagiul de cotizare este practic vechimea în muncă utilizată la determinarea pensiei), document oficial care cuprinde perioadele luate în calcul în sistemul public. Cererea poate fi depusă fizic sau prin Spațiul Privat Virtual.

*Spațiul Privat Virtual (SPV)

Aceasta este una dintre cele mai rapide și accesibile metode electronice. Prin Spațiul Privat Virtual al ANAF (SPV), poți accesa informații despre contribuțiile tale plătite, perioadele de activitate raportate și potențialele discrepanțe din evidențele fiscale. SPV permite verificarea exactă a perioadelor pentru care s-au plătit contribuții, ceea ce ajută la reconcilieri sau corecturi dacă apar erori în vechimea în muncă.

*Casa de Pensii

La nivelul Casei Naționale de Pensii Publice sau al casei județene/de sector, se poate cere un extras de vechime în muncă, actualizat și bazat pe datele existente în sistemul național de evidență. Aici poți vedea perioadele efectiv recunoscute și vei putea depune contestații dacă identifici perioade lipsă sau erori.

*Angajatorul sau registratura locului de muncă

Angajatorul actual sau foștii angajatori pot oferi, la cerere, copii ale documentelor din care rezultă perioadele lucrate (contracte, adeverințe de vechime), actele care pot fi folosite pentru a completa evidențele oficiale.

Cunoașterea exactă a vechimii în muncă este esențială nu doar pentru calculul pensiei, ci și pentru:

*stabilirea perioadei de eligibilitate pentru anumite beneficii sociale;

*calculul drepturilor la indemnizații în situații speciale (ex. pentru incapacitate de muncă);

*evidențierea completă a carierei profesionale atunci când se solicită recalculări sau contestații ale deciziilor privind pensia.

