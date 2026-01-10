PENSII 2026 | Cine primește puncte de stabilitate în 2026 și cum afectează acestea cuantumul pensiei

Începând cu 2026, anumite categorii de pensionari din România vor primi puncte de stabilitate, un bonus care crește cuantumul pensiei, iar impactul acestor puncte variază în funcție de vechimea totală în muncă.

Ce sunt punctele de stabilitate și cine le primește

Punctele de stabilitate reprezintă un bonus adăugat la calculul pensiei pentru a răsplăti fidelitatea salariaților în sistemul public. Ele se acordă persoanelor care au depășit 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv și cresc progresiv pe măsură ce anii în plus se acumulează.

Practic, pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani, pensionarul primește un anumit număr de puncte: 0,50 puncte pe an între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pe an între 30 și 35 de ani și câte 1 punct pe an pentru perioada peste 35 de ani. Fiecare lună sau zi contribuie proporțional, sporind astfel totalul punctajului care se aplică la calculul pensiei.

Aceste puncte se adaugă la punctajul standard obținut în urma veniturilor realizate și se transformă în bani prin valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei. Astfel, pensionarii cu vechime mai mare beneficiază de o creștere mai semnificativă a pensiei.

Cum afectează punctele de stabilitate cuantumul pensiei

Impactul punctelor de stabilitate asupra pensiei poate fi semnificativ, mai ales pentru cei cu vechime mare. De exemplu, un pensionar cu 27 de ani de muncă va primi doar 2 ani în plus peste pragul de 25, ceea ce înseamnă un spor de aproximativ 81 de lei.

În cazul unui angajat cu 35 de ani de muncă, creșterea pensiei ajunge la 506 lei, rezultată din punctele calculate pentru fiecare perioadă suplimentară.

Cei mai avantajați sunt pensionarii care au lucrat peste 45 de ani, care pot beneficia de un plus de 810 lei din punctele de stabilitate, ceea ce, în combinație cu alte recalculări, poate majora pensia cu până la 1.316 lei.

Cine sunt principalii beneficiari ai noilor reguli

Datele Ministerului Muncii arată că aproximativ 2 milioane de pensionari au un stagiu de cotizare între 25 și 35 de ani, fiind astfel direct afectați de introducerea punctelor de stabilitate.

Peste 1 milion au muncit între 35 și 41 de ani, iar câteva zeci de mii depășesc pragul de 45 de ani, urmând să primească cel mai mare beneficiu.

Această măsură urmărește să recompenseze contribuția pe termen lung la sistemul public și să asigure un cuantum mai corect al pensiilor, în funcție de vechimea efectivă în muncă.

Prin urmare, recalcularea pensiilor cu puncte de stabilitate reprezintă o schimbare importantă în sistemul public, oferind un stimulent pentru continuitatea în muncă și recunoașterea fidelității angajaților de-a lungul carierei.

