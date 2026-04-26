PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale
Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei, fapt confirmat de datele oficiale.
Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în martie 2026, de 882.012 persoane, cu 1.286 mai puține comparativ cu luna anterioară, dintre care 842.773 erau pensionari din sistemul public, iar 39.239 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 537 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (628 lei), Hunedoara (601 lei), Bistrița-Năsăud (595 lei) și Cluj (595 lei).Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.901, și în județele Suceava (35.745 pensionari), Iași (31.870), Dolj (30.222), Maramureș (28.631) și Prahova (28.100).
În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 364 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (476 lei), Hunedoara (465 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (476 lei, respectiv 438 lei).
Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (3.035 persoane), urmat de județele Botoșani (2.444), Olt (2.411) și Suceava (2.212).
Precizările Casei de Pensii
Beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit ‘Indemnizație socială pentru pensionari’, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Știri recente din categoria Actualitate
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals Creșterea producției de energie solară și eoliană nu garantează scăderea prețului final la consumator. Ea poate reduce prețul în anumite ore, dar poate crește costul total al sistemului dacă este făcută fără rețele adaptate, stocare, […]
VIDEO | Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat Serviciul Secret american după ce i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, unde s-au auzit focuri de armă. Autorităţile l-au […]
Locuințele din România nu vor mai putea fi vândute pentru recuperarea datoriilor. Ce este „falimentul personal” și cum îi ajută pe cei cu restanțe la rate
Locuințele din România nu vor mai putea fi vândute pentru recuperarea datoriilor. Ce este „falimentul personal” și cum îi ajută pe cei cu restanțe la rate Românii cu restanțe mari la credite ar putea beneficia poate de cea mai importantă protecție de până acum: locuința de familie nu va mai putea fi vândută pentru recuperarea […]
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA
Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei....
Un tânăr moț, Luca Leterna, MENȚIUNE la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026
Un tânăr moț, Luca Leterna, MENȚIUNE la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026 Performanță deosebită a...
26 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...