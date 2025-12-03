PENSII 2025 | Punctele de stabilitate la pensie: Ce sunt, cum se calculează și cine le primește

Punctele de stabilitate la pensie: Sistemul public de pensii din România trece printr-o nouă etapă de transformare odată cu aplicarea Legii nr. 360/2023. Printre cele mai importante modificări se numără introducerea punctelor de stabilitate, un mecanism menit să răsplătească persoanele care au muncit peste stagiul complet de cotizare. Prin aceste puncte suplimentare, pensionarii pot beneficia de sume mai mari la calculul pensiei, în funcție de numărul de ani lucrați peste pragul legal.

Cum se calculează pensia în 2025

Începând cu 1 septembrie 2024, modul de calcul al pensiei se bazează pe mai mulți indicatori: punctajul lunar, punctajul anual, numărul de puncte de stabilitate și valoarea punctului de referință. Cuantumul final al pensiei rezultă din înmulțirea totalului de puncte acumulate de-a lungul vieții active cu valoarea punctului de referință stabilită prin lege.

Punctajul lunar este calculat prin raportarea câștigului salarial brut la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă. În 2025, acest câștig mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 8.620 lei, conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Punctajul anual reprezintă media celor 12 punctaje lunare dintr-un an, iar totalul punctelor se obține prin însumarea punctajelor anuale din întreaga perioadă de activitate, la care se adaugă eventualele puncte de stabilitate.

Ce reprezintă punctele de stabilitate și cine le primește

Aceste puncte suplimentare se acordă persoanelor care au depășit stagiul de cotizare contributiv de 25 de ani. Sistemul este structurat progresiv:

-pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani se acordă 0,50 puncte de stabilitate (0,04167 puncte pentru fiecare lună);

-între 30 și 35 de ani, se acordă 0,75 puncte pe an (0,06250 pe lună);

-pentru anii ce depășesc 35 de ani de activitate, se oferă 1 punct suplimentar pe an.

Aceste puncte bonus se adaugă la totalul punctelor realizate, crescând direct cuantumul pensiei. În 2025, valoarea unui punct de referință este stabilită la 81 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare punct de stabilitate se traduce în venituri suplimentare lunare pentru pensionari.

Pensia minimă garantată și condițiile de acordare

Pe lângă punctele de stabilitate, sistemul public oferă și o pensia minimă garantată, menită să protejeze persoanele cu venituri mici. În 2025, această indemnizație socială are o valoare de 1.281 lei și se acordă persoanelor care au acumulat cel puțin 15 ani de cotizare.

De exemplu, dacă o persoană cu 16 ani de muncă are o pensie calculată de 900 de lei, statul completează diferența până la 1.281 lei. În mod similar, cineva cu 20 de ani de cotizare și o pensie de 1.100 de lei va primi 181 de lei în plus pentru a atinge valoarea minimă garantată.

Cum pot românii să își completeze stagiul de cotizare

Pentru cei care nu au reușit să îndeplinească stagiul minim de 15 ani, legislația oferă posibilitatea de a cumpăra vechime.

„Cei care doresc să-și completeze anii de cotizare pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director la Casa de Pensii a Municipiului București, pentru Digi24.ro.

Persoanele interesate pot alege perioada pentru care achită contribuția, aceasta variind de la o lună până la maximum șase ani, dar nu mai târziu de împlinirea condițiilor de pensionare.

În 2025, contribuția lunară minimă pentru un astfel de contract este de 1.012,50 lei, adică 25% din salariul minim brut pe economie, stabilit la 4.050 lei. Pentru un an întreg de vechime cumpărat, suma totală ajunge la 12.150 lei.

Pensionarea anticipată fără penalizări

Legea nr. 360/2023 aduce avantaje și celor care au muncit mult timp. Persoanele care au îndeplinit stagiul complet de 35 de ani și au acumulat încă cinci ani suplimentari, inclusiv perioade de studii universitare de zi sau alte stagii recunoscute, pot solicita pensionarea cu până la cinci ani mai devreme de vârsta standard, fără penalizări.

„Persoanele care se încadrează în aceste condiții pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă anticipată”, a precizat Cristiana Dumitrescu.

Vârsta standard și perioadele asimilate

Atât pentru femei, cât și pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Perioadele de studii universitare, serviciul militar, concediul pentru creșterea copilului sau perioadele de incapacitate temporară de muncă sunt considerate perioade asimilate, adică recunoscute ca vechime în muncă.

