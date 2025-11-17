Rămâi conectat

PENSII 2025 | Diferența dintre grupa I, grupa II și condițiile speciale de muncă: Cum se calculează vechimea. Exemple

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

PENSII 2025 | Diferența dintre grupa I, grupa II și condițiile speciale de muncă: Cum se calculează vechimea. Exemple

Încadrările în grupa I, grupa a II-a sau în condiţii speciale de muncă au consecinţe importante în sistemul românesc de pensii asupra vechimii în muncă şi a stagiului de cotizare — ele influenţează numărul de ani necesari pentru pensionare, dar şi modul de calcul al punctajului.

Ce înseamnă grupa I, grupa a II-a şi condiţii speciale de muncă

Grupa I de muncă se referă la locuri de muncă încadrate potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 care presupun activităţi în condiţii mai grele, iar grupa a II-a implică condiţii mai puţin severe decât grupa I, dar tot cu un grad de uzură profesională mai mare decât muncă normală.

Conform art. 133 din Legea nr. 360/2023, „perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite … iar cele realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 … constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă”.

Citește și: PENSII 2025 | Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE în cazul în care firma la care ai lucrat a plătit contribuțiile. Pașii legali de urmat

De asemenea, locurile de muncă încadrate în condiţii speciale de muncă sunt cele care prevăd, după lege, un grad de expunere sau solicitare profesională deosebit (de exemplu minerit subteran, activităţi nucleare), iar activitatea desfăşurată în astfel de condiţii poate conduce la beneficii din punctul de vedere al stagiului şi al pensionării.

Cum se calculează vechimea majorată pentru grupele I & II şi condiţiile speciale

Persoanele care au lucrat în grupa I, grupa a II-a sau în condiţii speciale beneficiază de sporuri la vechimea în muncă: – pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I se acordă 6 luni în plus la vechime; – pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II-a se acordă 3 luni în plus.

În cazul activităţii desfăşurate după 1 aprilie 2001 în condiţii speciale de muncă, se acordă un spor de 6 luni la fiecare an lucrat, iar în condiţii deosebite de muncă se acordă 4 luni la fiecare an.

Aceste sporuri se însumează la vechimea în muncă, ceea ce reduce efectiv numărul de ani „normali” pe care o persoană trebuie să îi lucreze pentru a atinge stagiul de cotizare complet, sau pentru a reduce vârsta standard de pensionare în anumite situaţii.

Impactul asupra pensiei şi stagiului de cotizare

Potrivit normelor în vigoare, perioadele lucrate în grupa I sau a II-a sau în condiţii speciale/deosebite pot fi valorificate pentru reducerea vârstei standard de pensionare sau pentru majorarea punctajului lunar la pensie. De exemplu, Conform Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, „majorarea punctajelor lunare … cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în grupa a II-a … cu 50% pentru cele în grupa I sau în condiţii speciale”.

De asemenea, potrivit CNPP, „perioadele … realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 … constituie stagii de cotizare în condiţii speciale de muncă”.

Aceste beneficii nu sunt însă automat aplicabile: ele depind de îndeplinirea condiţiilor legii, cum ar fi stagiul complet de cotizare, documentarea perioadelor lucrate în grupele respective şi într-un loc de muncă încadrat corespunzător.

Cum se determină ce perioadă contează pentru calcul

Pentru ca perioadele să fie luate în calcul ca fiind în grupa I sau II sau în condiţii speciale/deosebite, trebuie îndeplinite mai multe criterii: –

-activitatea să fi fost prestată într-un loc recunoscut ca atare de legislaţia aplicabilă la momentul respectiv
-dovada realizării activităţii să fie în carnetul de muncă sau adeverinţă emisă de angajator/arhivă
-ocuparea respectivului loc de muncă să fi fost pe durata programului normal de lucru.

Exemple practice şi recomandări pentru angajaţi

Dacă un salariat a lucrat 10 ani într-un loc încadrat în grupa I înainte de 1 aprilie 2001, el poate însuma la vechime un spor de 10 ani × 6 luni = 60 luni (adică 5 ani), ceea ce înseamnă că vechimea „echivalentă” devine 15 ani în loc de 10.

Dacă alt salariat a muncit 8 ani într-o activitate încadrată în condiţii speciale după 2001, are un spor de 8 ani × 6 luni = 4 ani.

Pentru angajaţi este important să verifice în carnetul de muncă sau la dosarul personal dacă locul de muncă a fost încadrat ca grupa I sau II sau condiţii speciale/deosebite.

De asemenea, să solicite angajatorului, acolo unde este cazul, eliberarea adeverinţei de vechime şi recunoaşterea perioadelor. Aceste demersuri pot avea efect direct asupra pensiei şi asupra perioadei de pensionare.

