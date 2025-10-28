PENSII 2025 | Peste 35 de miliarde de euro pentru pensiile private a 8 milioane de români
Peste 35 de miliarde de euro pentru pensiile private a 8 milioane de români
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde de lei (aproximativ 36,8 miliarde de euro), la finalul lunii septembrie 2025.
Citește și: PENSII 2025 | 56.700 lei net pe lună, cea mai mare pensie de magistrat din România. Ministrul Muncii: „E injust și trebuie corectat”
Totalul activelor este în creştere cu 23% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), scrie Economica.net.
„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 93% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, menţionează ASF.
Conform sursei citate, contribuţiile încasate în luna septembrie 2025 au fost în valoare de 1,89 miliarde de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 411 lei.
La finale lunii septembrie 2025, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 120,62 miliarde de lei, respectiv 65,5%. Acestea sunt urmate de acţiuni, cu 46,03 miliarde de lei (25%), şi de obligaţiuni corporative, cu 7,4 miliarde de lei (4% din total active).
Fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.409.567 de participanţi.
În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.
