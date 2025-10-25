PENSII 2025 | 56.700 lei net pe lună, cea mai mare pensie de magistrat din România. Ministrul Muncii: „E injust și trebuie corectat”

56.700 lei net pe lună, cea mai mare pensie de magistrat din România. Ministrul Muncii: „E injust și trebuie corectat”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat aflată în plată în România este de 69.343 de lei brut, ceea ce înseamnă 56.700 de lei net. Oficialul a precizat că, în opinia sa, singura soluție pentru a aduce aceste pensii la un nivel echitabil este impozitarea progresivă.

„Pentru ceea ce este în plată acum, există o singură soluţie, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală, impozitarea progresivă a veniturilor, în general”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la Europa FM, referindu-se la reforma pensiilor magistraţilor.

Acesta a reiterat ideea că „pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă”.

Florin Manole a explicat că, din suma totală a celei mai mari pensii de magistrat, 21.000 de lei provin din bugetul de asigurări sociale, iar 48.200 de lei din bugetul de stat.

„Cifrele astea, nici nu trebuie să ne raportăm la cea mai mare, sunt enorme”, a spus ministrul, menționând că pensia medie în România este sub 3.000 de lei.

„E injust, e mai mult decât îşi poate permite oricum să susţină bugetul şi nu e normal să se întâmple aşa ceva. Lucrurile astea trebuie corectate”, a conchis Florin Manole.

