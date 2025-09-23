PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!
Potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de beneficiarul nerezident aflat în plată, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, a precizat Casa Națională de Pensii Publice.
Citește și: PENSII 2025 | Ce este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea în funcție de vârstă și stagiu de cotizare. Exemple de calcul
Calendarul de trimitere este:
a). în perioada 01 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;
b). în perioada 01 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.
Certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt.
Sintagma „autorități legale” se referă la instituții de pensii ori de securitate socială, autorități administrative locale, misiuni diplomatice, oficii consulare, notari publici, avocați, consilieri juridici, medici de familie de pe teritoriul statului de domiciliu, respectiv reședință, asociații de români cu personalitate juridică din diverse state, birouri ale Patronatelor cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat Protocoale de Colaborare: Institutul Național de Asistență Socială (INAS) din Italia, Institutul Național Confederal de Asistență (INCA) din Italia și Institutul de Tutelă și Asistență a Muncitorilor (ITAL – UIL) din Italia, etc.
În situația în care nu se prezintă certificatul de viață în termenul indicat, plata drepturilor de pensie va fi suspendată, începând cu luna următoare expirării termenelor prevăzute mai sus (de 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an).
Reluarea plății drepturilor de pensie se va face după transmiterea certificatului de viață, de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție.
Modelul noului certificat de viață (RO/DE, RO/EN, RO/ES, RO/FR, RO/HU, RO/IT) a fost aprobat prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 874/26.06.2024 privind reglementarea modalităților de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum și a existenției beneficiarilor nerezidenți, publicat, la data de 09.07.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651.
Precizăm că beneficiarii nerezidenți aflați în plată pot utiliza, ca mijloc alternativ de verificare administrativă, și modelul anterior de certificat de viață (RO/ES, RO/IT, RO/EN, RO/DE, RO/FR) prevăzut în Ordinul Președintelui CNPP nr. 865/29.11.2023.
Astfel, în cazul beneficiarilor nerezidenți aflați în plată, în aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, certificatul de viață (model nou sau vechi) se va transmite până la data de 30 septembrie 2024.
Transmiterea certificatului de viață către casa teritorială de pensii se poate face prin orice mijloace de comunicare, respectiv poștă, fax, e-mail, date de contact care se regăsesc pe site-urile oficiale ale respectivelor instutuții și pe site-ul CNPP https://www.cnpp.ro/casele-teritoriale-de-pensii.
„Precizăm că, în cazul noilor beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei stabilite prin decizia de acordare a unor drepturi de pensie s-au scurs mai mult de 6 luni, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de acordare a unor drepturi de pensie și cu o adresă de informare, un exemplar al certificatului de viață, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului, semnat și ștampilat, care atestă faptul că beneficiarul este în viață.
Certificatul de viață se utilizează exclusiv în cazul pensionarilor nerezidenți care încasează pensia în conturi bancare din străinătate sau din România și nu au mandatari desemnati cu procură specială care au obligația, conform procurii speciale, să anunțe casele de pensii din Romania despre orice schimbare survenită în ceea privește situația pensionarului (ex. deces, schimbare adresă de domiciliu etc.)”, au explicat reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme” Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru la Bruxelles și a transmis un mesaj după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie. Acesta a spus că România va merge mai departe cu reformele începute. „Schimb foarte bun de opinii cu […]
30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba
30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, înregistrate în România de la începutul lunii iunie 2025: Unul dintre cazuri, în Alba Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie – 18 septembrie 2025, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Dintre […]
România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece
România, gata de iarnă mai devreme? Ce ne așteaptă în sezonul rece Un nou vortex polar care se formează în jurul Arcticii ar putea să ne aducă iarna mai devreme decât ne-am obișnuit. Meteorologii spun că, teoretic, zăpada ar putea să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă, însă deocamdată e greu de spus […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme”
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles: „Vom continua să lucrăm la reforme” Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de...
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață!
PENSII 2025 | Pensionarii cu domiciliul în străinatate trebuie să transmită certificatul de viață! Potrivit noului cadru legal în domeniul...
Știrea Zilei
Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în 20 de ani
Alba, în topul național al defrișărilor de păduri: Aproape jumătate de milion de hectare de pădure, pierdute, în România, în...
Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în Palatul Principilor
Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în...
Curier Județean
FOTO | Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți
Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii...
Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori
Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori Pe ordinea...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos
23 septembrie| Ziua Mondială a Curățeniei: Un mediu curat este un mediu sanatos La data de 23 septembrie 1993, Organizația...