PENSII 2025 | Ce este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea în funcție de vârstă și stagiu de cotizare. Exemple de calcul
Pensia minimă garantată în România în anul 2025 are rolul de a asigura un venit lunar minim seniorilor cu pensii sub pragul legal. Nivelul actual este de 1.281 de lei, iar statul completează diferența pentru cei care au contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public de pensii. În articol, explicăm cine poate beneficia și oferim exemple clare pentru a înțelege modul de calcul.
Ce este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea
Pensia minimă garantată se acordă pensionarilor ale căror venituri din pensii sunt mai mici decât pragul stabilit prin lege, în prezent 1.281 de lei.
Practic, statul completează diferența între pensia obținută în urma contribuțiilor plătite și acest prag, astfel încât seniorii să primească un venit minim lunar.
Condițiile pentru a beneficia de pensia minimă garantată sunt:
-Persoana să aibă stagiul minim de cotizare contributiv, adică cel puțin 15 ani de contribuții la sistemul public de pensii.
-Să fie pensionar cu domiciliul în România, indiferent de data la care s-a înscris la pensie.
-Pensia obținută să fie sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari.
Astfel, această măsură sprijină pensionarii cu venituri reduse și le asigură un trai minim decent.
Exemple concrete de calcul al pensiei minime garantate
Pentru a înțelege mai ușor cum se aplică pensia minimă garantată, iată câteva exemple:
-Dacă un pensionar a lucrat 16 ani și pensia sa este de 900 de lei, statul va completa diferența până la 1.281 de lei, astfel încât el să primească lunar 381 de lei de la bugetul statului.
-Un alt pensionar cu 20 de ani de cotizare care are o pensie de 1.100 de lei va primi de la stat diferența până la 1.281 de lei, adică 181 de lei pe lună.
-În cazul unui pensionar cu pensie de 1.250 de lei, diferența suplimentară va fi de doar 31 de lei.
Aceste exemple arată cum statul intervine pentru a reduce inegalitățile între pensionari și pentru a garanta un nivel minim de trai.
Cum se determină pensia minimă garantată
Calculul pensiei minime garantate se face astfel încât pensia totală să atingă pragul legal de 1.281 de lei. Elementele de luat în considerare sunt:
-Stagiul de cotizare – minimum 15 ani;
-Vârsta pensionarului – pensia minimă se aplică indiferent de vârsta exactă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale;
-Valoarea pensiei obținute prin contribuții – statul completează diferența între această pensie și cuantumul minim garantat;
-Bugetul alocat prin legea de stat – suma acordată anual poate fi ajustată în funcție de resursele financiare și indicatorii macroeconomici.
Așadar, pensia minimă garantată este un mecanism esențial pentru sprijinirea seniorilor cu venituri mici. Asigură un nivel minim de trai și completează pensia obținută prin contribuții, în funcție de vechimea în muncă și de vârsta pensionarului.
